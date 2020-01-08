Ратас и Рейнсалу выразили соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Иране

"Новости о произошедшей вблизи Тегерана авиакатастрофе крайне печальные. От всего сердца соболезную семьям и близким жертв", — написал Юри Ратас в Facebook.

"Выражаю соболезнования близким погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Осуждаю произошедшие сегодня ночью ракетные удары Ирана по военным базам в Ираке", — написал Урмас Рейнсалу в Facebook.

Рейнсалу также выразил поддержку эстонским военным и войскам союзников, чьи базы подверглись атаке. Он добавил, что во время атаки эстонских военных на базе не было.

Ранее ночью Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. В среду утром, как пишет DW, пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.