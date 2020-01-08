08.01.2020, 10:27

Ратас и Рейнсалу выразили соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Иране


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Valitsuse pressikonverents 1.08.19
Valitsuse pressikonverents 1.08.19Foto: Rauno Volmar

Самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек на борту погибли. Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Новости о произошедшей вблизи Тегерана авиакатастрофе крайне печальные. От всего сердца соболезную семьям и близким жертв", — написал Юри Ратас в Facebook.

"Выражаю соболезнования близким погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Осуждаю произошедшие сегодня ночью ракетные удары Ирана по военным базам в Ираке", — написал Урмас Рейнсалу в Facebook.

Рейнсалу также выразил поддержку эстонским военным и войскам союзников, чьи базы подверглись атаке. Он добавил, что во время атаки эстонских военных на базе не было.

Ранее ночью Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. В среду утром, как пишет DW, пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.

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Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Точное число находившихся на борту пассажиров неизвестно, называются данные от 170 до 180 человек. По сообщению иранских СМИ, все пассажиры и экипаж погибли. Позже эту информацию подтвердили в МИД Украины.

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем.

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