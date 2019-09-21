Ратас хочет уменьшить неравенство в обществе с помощью налоговой политики

Председатель Центристской партии отметил, что, участвуя как премьер-министр в разработке стратегии государственного бюджета и самого бюджета, он хочет поставить перед общественностью вопрос о том, являются ли наша действующая налоговая система и бюджетная политика наилучшими из того, что мы можем создать. "Я считаю, что широкое и глубокое обсуждение важно как для нашего общества, так и для будущих выборов и правительств," — сказал премьер-министр.

Ратас отметил, что за последние два десятилетия налоговые и бюджетные проблемы в эстонском обществе и политике рассматривались очень односторонне и даже догматически.

"В переходные годы мы взяли курс на экономический рост, который способствовал быстрому росту нашего социального благосостояния. Но при этом в стороне от успеха остались многие наши люди и слои общества", — сказал Ратас, по словам которого, его все чаще спрашивают, как сделать более справедливым распределение между различными частями общества, чтобы свою долю получали и находящиеся в более слабом положении жители Эстонии.

По словам премьер-министра, Эстония на протяжении многих лет была одной из стран Евросоюза с наибольшим неравенством с точки зрения распределения доходов, почему мы видим в обществе проблемы и пробелы, которые сейчас необходимо устранить. ”Будь то нехватка трудовых ресурсов в сельских районах, продолжающаяся на протяжении многих лет эмиграция или высокий уровень относительной бедности или что-то другое. Новой целью Эстонии должно стать социальное равновесие, что приведет к более долгосрочному экономическому росту”, — подчеркнул Ратас.