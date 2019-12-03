03.12.2019, 20:11

Ратас готов встретиться на саммите в Лондоне с Эрдоганом и обсудить оборонные планы

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Ратас готов встретиться на саммите в Лондоне с Эрдоганом и обсудить оборонные планы
Foto: Madis Veltman

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, который находится на саммите НАТО в Лондоне, противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для прибалтийского региона нет.

«Все члены альянса защищены. Является совершенно нормальным и обычным, что вместе с союзниками по НАТО мы регулярно пересматриваем наши планы и обновляем их. Если брать отдельно, то у нас нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для нашего региона. Мы вместе с другими странами нашего региона и остальными союзниками работаем над тем, чтобы обновленные оборонные планы были одобрены. Если такая возможность представится, я готов и в рамках встречи лидеров НАТО вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши встретиться с президентом Турции и обсудить вопрос оборонных планов», - прокомментировал ситуацию Ратас

Ранее сообщалось со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.

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"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, передало агентство РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои приоритеты, которые обусловлены ее географическим положением. Он также отметил, что "зонт безопасности", предоставляемый НАТО, важен для Анкары.

"Но также ясно, что альянс нуждается в обновлении. <…> НАТО должна действовать более решительно и эффективно, особенно перед лицом угроз со стороны террористических организаций", — подчеркнул он.

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