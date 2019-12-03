Ратас готов встретиться на саммите в Лондоне с Эрдоганом и обсудить оборонные планы

«Все члены альянса защищены. Является совершенно нормальным и обычным, что вместе с союзниками по НАТО мы регулярно пересматриваем наши планы и обновляем их. Если брать отдельно, то у нас нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для нашего региона. Мы вместе с другими странами нашего региона и остальными союзниками работаем над тем, чтобы обновленные оборонные планы были одобрены. Если такая возможность представится, я готов и в рамках встречи лидеров НАТО вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Польши встретиться с президентом Турции и обсудить вопрос оборонных планов», - прокомментировал ситуацию Ратас

Ранее сообщалось со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.

"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне, передало агентство РИА Новости.