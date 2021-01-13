Ратас: голосование в Рийгикогу по референдуму о браке теперь проводить не следует

Отвечая на вопросы журналистов после заявления о своей отставке, Ратас сообщил, что действующая коалиция, очевидно, уже не будет принимать крупных политических решений, и, по его оценке, голосование по референдуму о браке в парламенте 13 января проводить не следует, передает RusERR.

Правление Рийгикогу во вторник не пришло к единому мнению по поводу протестов оппозиционных депутатов в связи с процедурой обсуждения в конституционной комиссии поправок к решению о референдуме, когда тысячи представленных предложений были объединены в одну групповую поправку. В связи с этим на голосование на пленарном заседании Рийгикогу в среду должно было быть поставлено предложение отклонить данные протесты.

Правительственная коалиция планировала провести весной этого года референдум о понятии брака, поставив на народное голосование вопрос в следующей формулировке: "Должен ли брак остаться в Эстонии союзом мужчины и женщины?".

Заявление об отставке читайте ЗДЕСЬ.