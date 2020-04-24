Ратас: европейскую экономику необходимо быстро и решительно перезапустить после острого кризиса здравоохранения

Руководители стран Европейского союза в рамках видеоконференции сосредоточились на плане по восстановлению от кризиса, вызванного COVID-19, и шагах, которые необходимо предпринять для перезапуска экономики. Члены Европейского союза дали Европейской комиссии задание проанализировать ситуацию и выступить с предложением по созданию Европейского фонда перезапуска. Также Европейская комиссия на основании сегодняшнего обсуждения в начале мая выйдет с предложением, как адаптировать еще не утвержденный следующий долгосрочный бюджет Европейского союза таким образом, чтобы он лучше способствовал преодолению кризиса и перезапуску экономики.

Премьер-министр Ратас подчеркнул, что бесперебойное функционирование европейского внутреннего рынка крайне важно, это основа оживления экономики. ”Мы все вместе оказались в этом кризисе, он влияет на все страны Европы. Поэтому очень важно совместно прилагать усилий к выходу из кризиса и координировать свои действия, чтобы помогать населению и предприятиям”, — сказал Ратас. ”Решения, предложенные для активизации экономики, должны быть достаточными. Они должны быть стратегическими и убедительными для рынков, но при этом временными”, — добавил премьер-министр.

Оживление европейской экономики не может, по словам Ратаса, основываться только на кредитах и финансовых инструментах, необходимо предоставить также субсидии, чтобы вызвать уверенность инвесторов и укрепить мотивацию заниматься важными для Европейского союза крупными стратегическими проектами. ”Совместные проекты оживляют экономику и помогут нам быстрее выйти из кризиса. Также они должны помочь нам развивать цифровую экономику, достигать целей в области климата и укреплять внутренний рынок и способность сопротивляться различным факторам риска”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул также, что в ситуации кризиса Европейский союз не должен забывать о своих соседях. ”Друзья познаются в беде. Европейский союз должен поддерживать Африку и Западные Балканы, а также наших восточных партнеров. Мы должны помогать им, поскольку мы все тесно связаны между собой”, — сказал Ратас.