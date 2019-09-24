Ратас: Эстония является приверженцем борьбы с изменениями климата

По словам Ратаса, следует обращать больше внимания на то, как изменения климата влияют на ситуацию с безопасностью в мире. ”Мы наблюдаем это, например, в Мали, где эстонские солдаты помогают обеспечивать безопасность”, — сказал премьер-министр. ”Мир и стабильность возможны лишь в том случае, если заниматься причинами конфликтов и делать это, сотрудничая на международном уровне”, — добавил он. Страны Европейского союза являются крупнейшей миротворческой силой ООН, а также основным источником средств, поступающих в бюджет ООН, и крупнейшими поставщиками гуманитарной помощи.

Ратас отметил, что новые цифровые решения помогают бороться с глобальным потеплением. ”Следует активнее и эффективнее использовать, например, электронное государственное управление, дигитализировать отрасли промышленности с высоким уровнем выбросов углерода и собирать и анализировать данные для лучшего понимания ситуации с окружающей средой”, — привел примеры премьер-министр. Он также считает важной готовность противостоять киберугрозам.

”В Эстонии каждый год ставится 100 миллионов цифровых подписей, очень значительная часть делопроизводства происходит в цифровой форме, — сказал премьер-министр. — В таких отраслях с высоким уровнем выбросов, как энергетика или логистика, дигитализация производства может сделать процессы более эффективными и экологичными".

Ратас обратился также к крупным технологическим предприятиям, приведя в пример инициативу их эстонских коллег по обеспечению более ”зеленого” будущего. ”У предприятий есть возможность формировать потребительское поведение и показывать пример. Начиная, например, с того, чтобы сделать более экологичной собственную деятельность”, — сказал премьер-министр. 33 эстонских предприятия на прошлой неделе подписали в рамках Таллиннского цифрового саммита ”зеленое” соглашение, в котором они обязуются в течение 10 лет перевести свою деятельность в полностью климатосберегающую форму.

Конференция по сберегающему развитию Всемирного экономического форума собрала лидеров публичного и частного сектора, чтобы они вместе могли в ходе обсуждения искать решения крупных мировых проблем, которые связаны с быстрым развитием технологий, ростом неравенства и изменениями климата.

Ратас также встретился с основателем и исполнительным директором Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, с которым обсуждалось усиление двустороннего сотрудничества.