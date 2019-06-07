Ратас: Эстония вновь доказала, что является активным членом мирового сообщества

"От всего сердца благодарю всех чиновников, дипломатов и политиков и, конечно, президента Эстонии и всех остальных, кто вложил всю душу в кампанию по избранию Эстонии непостоянным членом Совета Безопасности ООН и работал над ней с большой самоотдачей. Благодарю наших друзей, которые нас поддержали, подтвердив тем самым, что именно Эстония является тем партнером, которого они хотят видеть в Совете Безопасности ООН.

Эстония вновь доказала, что является активным членом мирового сообщества, который вместе со всеми размышляет над общими проблемами, отстаивает свои идеалы и работает во имя того, чтобы нам всем стало лучше жить в этом мире.

Конечно, выбор, сделанный в нашу пользу, налагает на нас большую ответственность. Я заверяю, что мы относимся к оказанному нам доверию очень серьезно и будем объективным и эффективным членом Совета Безопасности. Конечно, мы сосредоточимся на важных для нас темах: это международное право, предотвращение конфликтов, вопросы климата и экологии в контексте безопасности и будущее Совета Безопасности ООН. Естественно, для нас очень важно и то, чтобы голос небольших стран громче зазвучал в этом мире".