27.05.2019, 20:16

Ратас: Эстония сохраняет приверженность сотрудничеству с союзниками и развитию НАТО


rus.delfi.ee
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Ратас: Эстония сохраняет приверженность сотрудничеству с союзниками и развитию НАТО
Фото: Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Юри Ратас обсудил на сегодняшней встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество Эстонии с альянсом и дальнейшие шаги организации по укреплению возможностей сдерживания, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Эстония сохраняет непоколебимую приверженность обеспечению безопасности и развитию своей обороноспособности. Мы и в дальнейшем будем поддерживать свой оборонный бюджет на уровне не менее двух процентов от ВВП. Это создает стабильную основу для нашей оборонной сферы и позволяет вносить свою лепту в безопасность как нашего региона, так и в более широком международном плане, будь то Афганистан, Мали или иные края, — сказал Ратас. — В этом году НАТО отметило свое 70-летие, а Эстония — 15 лет членства в альянсе. В течение всего этого времени поддержка НАТО остается на высоком уровне, и это свидетельство нашей успешной работы по обеспечению безопасности Эстонии и всех наших союзников”.

”НАТО в последние годы предприняло несколько важных шагов по развитию европейской безопасности. Адаптация организации к требованиям современности, в том числе укрепление политики обороны и сдерживания, должна продолжаться, много работы у нас еще впереди. Сдерживание плюс единство и солидарность союзников — это лучший способ обеспечить мир”, — заявил Ратас.

Столтенберг и Ратас обсудили также запланированный на конец года в Лондоне саммит НАТО и сотрудничество НАТО и ЕС в сфере обороны.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Юри Ратас сегодня во второй половине дня отправился в Брюссель, где у него сегодня и завтра состоятся встречи с лидерами НАТО и Европейского союза. Также он примет участие во встрече глав государств и правительств стран ЕС.

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил дальнейшие планы альянса в области укрепления способности к сдерживанию, а также деятельность организации в регионе Северных и Балтийских стран.

Завтра Ратас встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском, чтобы обсудить с ними планы нового эстонского правительства и актуальные темы повестки дня Европейского союза. Также речь пойдет о важнейших целях ЕС на следующие пять лет и проекте долгосрочного бюджета Европейского союза.

Завтра вечером премьер-министр Ратас примет участие во встрече руководителей государств и правительств стран ЕС, чтобы совместно обсудить результаты выборов в Европейский парламент. Будет затронут и процесс назначения в должность будущих руководителей институтов власти Европейского союза.

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