Ратас: Эстония сохраняет приверженность сотрудничеству с союзниками и развитию НАТО

Столтенберг и Ратас обсудили также запланированный на конец года в Лондоне саммит НАТО и сотрудничество НАТО и ЕС в сфере обороны.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Юри Ратас сегодня во второй половине дня отправился в Брюссель, где у него сегодня и завтра состоятся встречи с лидерами НАТО и Европейского союза. Также он примет участие во встрече глав государств и правительств стран ЕС.

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил дальнейшие планы альянса в области укрепления способности к сдерживанию, а также деятельность организации в регионе Северных и Балтийских стран.

Завтра Ратас встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском, чтобы обсудить с ними планы нового эстонского правительства и актуальные темы повестки дня Европейского союза. Также речь пойдет о важнейших целях ЕС на следующие пять лет и проекте долгосрочного бюджета Европейского союза.

Завтра вечером премьер-министр Ратас примет участие во встрече руководителей государств и правительств стран ЕС, чтобы совместно обсудить результаты выборов в Европейский парламент. Будет затронут и процесс назначения в должность будущих руководителей институтов власти Европейского союза.