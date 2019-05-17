Ратас: Эстония поддерживает Грузию на пути в Европейский союз и НАТО

"Эстония и Грузия — друзья и партнеры, которых связывают тесные экономические и культурные взаимоотношения, и в области, например, образования и предпринимательства сотрудничество только крепнет”, — сказал премьер-министр Ратас на встрече с Саломе Зурабишвили. ”Эстония всячески поддерживает движение Грузии навстречу Европейскому союзу и НАТО. Этому способствуют уже начатые реформы в сфере права и обороны, которые очень важно продолжать”.

Ратас и Зурабишвили говорили также о ситуации с безопасностью и в гуманитарной сфере на оккупированных грузинских территориях в Абхазии и Южной Осетии. Ратас заверил, что Эстония целиком и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Правительство Грузии утвердило отдельную программу действий по интеграции с Европейским союзом и активно участвует в Программе Восточного партнёрства. Грузия является важным партнером Европейского союза, а для Эстонии — важнейшим партнером по помощи в деле развития. В течение последних 12 лет Эстония вложила в помощь Грузии в деле развития почти девять миллионов евро. У Эстонии и Грузии сейчас в работе 16 совместных проектов в области образования, государственного управления, сельского хозяйства и защиты прав детей и женщин.