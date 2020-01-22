Ратас: Эстония обладает хорошим опытом в создании системы образования

Во вторник Юри Ратас принял участие в образовательной дискуссии на экономическом форуме в Давосе, в рамках которой речь шла о том, какие навыки необходимы обществу на нынешнем этапе экономического развития, то есть во время четвёртой промышленной революции. Дискуссия была организована ассоциацией высшего образования Мирового экономического форума GULF (англ. Global University Leaders Forum).
”Эстония обладает хорошим опытом в создании системы образования, которая дает всем глубокие знания для дальнейшей жизни, а также является основой для внедрения новых технологий”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Я убежден, что именно образование — это ступенька к улучшению жизни людей. Поскольку мир более образован, чем когда бы то ни было, то возросли и ожидания в отношении систем образования”.
Премьер-министр добавил, что цифровизация, быстрые технологические изменения и четвёртая промышленная революция означают, что людям нужны новые навыки. ”Правительство заинтересовано, чтобы все люди имели доступ к необходимым навыкам, и чтобы все были причастны к росту благосостояния, которое сопутствует развитию”, — сказал премьер-министр Ратас.
Представляя Эстонию, премьер-министр рассказал, что наш самый важный ресурс — это образованные люди, а бесплатное высококачественное образование является основой образовательной политики. ”Успех человека в жизни не должен зависеть от доходов его родителей”. Премьер-министр подчеркнул, что наряду с доступностью не менее важно и качество образования. ”Если взглянуть на последние результаты теста PISA, то можно сказать, что наша система образования на высоте. В последние десятилетия мы очень успешно строили цифровое общество, которое способствует нашему росту и процветанию. Надеюсь, новое поколение будет вести нас и дальше по этому пути”.
Премьер-министр также встретился во вторник со своим грузинским коллегой Георгием Гахарией. На встрече обсуждались двусторонние отношения и политическая ситуация в Грузии. Премьер-министры также обсудили работу и цели Эстонии в качестве избранного члена Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Юри Ратас встретился с генеральным директором фирмы Jigsaw Джаредом Коэном.
В среду Юри Ратас примет участие в форуме по экономической ситуации в Восточной и Центральной Европе, организованном Financial Times и страховой фирмой PZU, а также в дискуссии по кибербезопасности на тему ”Ослабление цифрового напряжения”.
Кроме того, премьер-министр встретится с представителями ряда международных предприятий.
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