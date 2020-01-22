Ратас: Эстония обладает хорошим опытом в создании системы образования

Представляя Эстонию, премьер-министр рассказал, что наш самый важный ресурс — это образованные люди, а бесплатное высококачественное образование является основой образовательной политики. ”Успех человека в жизни не должен зависеть от доходов его родителей”. Премьер-министр подчеркнул, что наряду с доступностью не менее важно и качество образования. ”Если взглянуть на последние результаты теста PISA, то можно сказать, что наша система образования на высоте. В последние десятилетия мы очень успешно строили цифровое общество, которое способствует нашему росту и процветанию. Надеюсь, новое поколение будет вести нас и дальше по этому пути”.

Премьер-министр также встретился во вторник со своим грузинским коллегой Георгием Гахарией. На встрече обсуждались двусторонние отношения и политическая ситуация в Грузии. Премьер-министры также обсудили работу и цели Эстонии в качестве избранного члена Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Юри Ратас встретился с генеральным директором фирмы Jigsaw Джаредом Коэном.

В среду Юри Ратас примет участие в форуме по экономической ситуации в Восточной и Центральной Европе, организованном Financial Times и страховой фирмой PZU, а также в дискуссии по кибербезопасности на тему ”Ослабление цифрового напряжения”.

Кроме того, премьер-министр встретится с представителями ряда международных предприятий.