Ратас: Эстония не хочет сокращения следующего бюджета ЕС

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Праге с коллегами из стран ЕС, поддерживающих сильный бюджет Европейского союза и политику сплочения.
Премьер-министр Эстонии подчеркнул на встрече, что объем финансирования политики сплочения в следующем бюджете нельзя уменьшать, поскольку это означало бы ”меньше Европы”. Он также отметил, что инвестиции должны приносить пользу всем жителям стран ЕС. ”С помощью бюджета Европейского союза мы расширяем свободы, сохраняем окружающую среду, уменьшаем различия в уровне жизни, развиваем науку, сельское хозяйство, транспортные коммуникации и безопасность”, — подчеркнул премьер-министр.
По словам Ратаса, политика сплочения помогла заметно повысить уровень жизни населения Эстонии и важно продолжить ее финансирование. ”Мы и в дальнейшем будем поддерживать экономический рост и создание рабочих мест с помощью европейских инвестиций, чтобы дела у людей и бизнеса шли лучше. С их помощью мы сможем проводить больше реформ, больше инвестировать в безопасность, развитие внутреннего рынка, улучшение коммуникаций, цифровой переворот и достижение целей в области борьбы с изменениями климата”, — сказал премьер-министр Ратас.
Несмотря на быстрое экономическое развитие Эстонии, уменьшение финансирования из фондов политики сплочения и рост доли самофинансирования должны, по словам Ратаса, происходить более плавно, чем предусматривают предложения Европейской комиссии. Также Ратас остановился на необходимости продолжить финансирование инфраструктурных проектов и строительства коммуникаций, приведя в пример Rail Baltic. Премьер-министр также выразил беспокойство в связи с тем, что эстонские сельхозпроизводители испытывают на себе неравное обращение на общем рынке, поскольку объем прямых субсидий неодинаков в разных странах союза. Он отметил важность обеспечения равных условий конкуренции и значительного увеличения темпов выравнивания прямых субсидий.
По словам Ратаса, нынешний долгосрочный бюджет ЕС составлялся в период экономического кризиса, но с тех пор экономика восстановилась и, думая о будущем, важно не оставить без внимания важные темы, которыми Европейский союз должен заниматься сообща. ”Это тотальная оборона, вопросы окружающей среды, охрана внешних границ ЕС и миграция. Также достижение целей по борьбе с изменениями климата и технологическое развитие, в котором Европа хочет занимать лидирующие позиции в мире. Поэтому Эстония не хочет, чтобы следующий долгосрочный бюджет ЕС постигли сокращения, поскольку это означало бы, что Европа отказывается от части своих амбиций”, — заявил Ратас.
Ратас отметил также, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен поддерживать страны-члены в борьбе с изменениями климата.
Лидеры 17 государств группы друзей политики сплочения приняли на встрече совместную декларацию, в которой подчеркивают важность сохранения объемов финансирования политики сплочения и гибкого подхода к условиям использования ее средств в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС. В декларации отмечается важность политики сплочения как основного инвестиционного инструмента в бюджете союза. Государства указывают на ее важность также при решении новых проблем ЕС, в том числе речь идет о достижении климатических целей, инновациях и решении демографических проблем. Страны подчеркивают необходимость сохранения финансирования политики сплочения на том же уровне, что и в предыдущий период.
Во встрече помимо Эстонии принимали участие Болгария, Испания, Хорватия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. Также во встрече принимал участие отвечающий за вопросы бюджета член Европейской комиссии Гюнтер Эттингер.
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