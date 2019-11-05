Ратас: Эстония не хочет сокращения следующего бюджета ЕС

Несмотря на быстрое экономическое развитие Эстонии, уменьшение финансирования из фондов политики сплочения и рост доли самофинансирования должны, по словам Ратаса, происходить более плавно, чем предусматривают предложения Европейской комиссии. Также Ратас остановился на необходимости продолжить финансирование инфраструктурных проектов и строительства коммуникаций, приведя в пример Rail Baltic. Премьер-министр также выразил беспокойство в связи с тем, что эстонские сельхозпроизводители испытывают на себе неравное обращение на общем рынке, поскольку объем прямых субсидий неодинаков в разных странах союза. Он отметил важность обеспечения равных условий конкуренции и значительного увеличения темпов выравнивания прямых субсидий.

По словам Ратаса, нынешний долгосрочный бюджет ЕС составлялся в период экономического кризиса, но с тех пор экономика восстановилась и, думая о будущем, важно не оставить без внимания важные темы, которыми Европейский союз должен заниматься сообща. ”Это тотальная оборона, вопросы окружающей среды, охрана внешних границ ЕС и миграция. Также достижение целей по борьбе с изменениями климата и технологическое развитие, в котором Европа хочет занимать лидирующие позиции в мире. Поэтому Эстония не хочет, чтобы следующий долгосрочный бюджет ЕС постигли сокращения, поскольку это означало бы, что Европа отказывается от части своих амбиций”, — заявил Ратас.

Ратас отметил также, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен поддерживать страны-члены в борьбе с изменениями климата.

Лидеры 17 государств группы друзей политики сплочения приняли на встрече совместную декларацию, в которой подчеркивают важность сохранения объемов финансирования политики сплочения и гибкого подхода к условиям использования ее средств в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС. В декларации отмечается важность политики сплочения как основного инвестиционного инструмента в бюджете союза. Государства указывают на ее важность также при решении новых проблем ЕС, в том числе речь идет о достижении климатических целей, инновациях и решении демографических проблем. Страны подчеркивают необходимость сохранения финансирования политики сплочения на том же уровне, что и в предыдущий период.