Ратас: Эстония намерена к 2050 году достичь климатической нейтральности

Сегодня в первый раз собралась правительственная комиссия по вопросам климата и энергетики, которая получила промежуточный обзор анализа, осуществляемого Государственной канцелярией, Таллиннским центром Стокгольмского института окружающей среды, Министерством окружающей среды и OÜ Finantsakadeemia c целью определить, может ли Эстония повысить свои обязательства по борьбе с изменениями климата. Также был заслушан обзор инвестиционных планов Eesti Energia. Правительственная комиссия продолжит обсуждение этих вопросов в конце месяца.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония хотела бы к 2050 году достичь климатической нейтральности, сохранив конкурентоспособность экономики и создав современную жилую среду. «Правительство сделало вопрос борьбы с изменениями климата своим приоритетом, и мы убеждены, что продуманная деятельность поможет нам обернуть борьбу с изменениями климата себе на пользу. Сегодня мы получили предварительный обзор возможностей по достижению климатической нейтральности, а также обсудили будущее сланцевого сектора. Мы продолжим обсуждение, чтобы выбрать наиболее оптимальный для Эстонии путь развития», - сказал Ратас.
Сегодня Эстония поставила своей целью к середине века уменьшить выбросы парниковых газов на 80% в сравнении с 1990 годом. В ходе исследования, которое носит название «Анализ возможностей Эстонии по активизации борьбы с изменениями климата» („Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs“) планируется выяснить, как и при помощи каких изменений можно на 100% выполнить цель 2050-го года, то есть достичь климатической нейтральности. Исследование детально рассматривает шесть сфер: энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство, а также лесное хозяйство и землепользование.
По словам министра окружающей среды Рене Кокка, в дальнейшем при обсуждении следует иметь в виду, что инвестиции, имеющие самое большое влияние, следует сделать уже к 2030 году. По его оценке, снижение выбросов парниковых газов следует рассматривать не только как обязанность и источник расходов. «Как перед страной с низким уровнем выбросов парниковых газов перед Эстонией открою ся широкие возможности. Окончательная позиция Эстонии будет сформирована в ходе обсуждений», - сказал Кокк.
Также комиссия получила обзор планов Eesti Energia построить в Аувере завод по переработке сланцевого маста и планов Eesti Energia и Viru Keemia Grupp по строительству завода предварительной очистки сланцевого масла. «Одно из направлений развития нашей энергетики состоит в том, чтобы увеличить добавленную стоимость нашего важнейшего природного ресурса – сланца. Новые заводы помогут сделать энергетику Ида-Вирумаа более эффективной и экологичной, сохранить рабочие места и создать новые. Кроме того, местные самоуправления и предприятия смогут сохранить доходную базу», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Правительственная комиссия решила продолжить обсуждение всех трех тем 30 сентября на следующем заседании.
Председателем комиссии по вопросам климата и энергетики является премьер-министр Юри Ратас, ее постоянными членами являются министр окружающей среды, министр экономики и инфраструктуры, министр обороны, министр финансов, министр образования и науки и министр иностранных дел. Другие министры участвуют в заседании комиссии по необходимости. Свои предложения комиссия передает на рассмотрение заседания или кабинетного совещания правительства.
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