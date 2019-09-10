Ратас: Эстония намерена к 2050 году достичь климатической нейтральности

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, в дальнейшем при обсуждении следует иметь в виду, что инвестиции, имеющие самое большое влияние, следует сделать уже к 2030 году. По его оценке, снижение выбросов парниковых газов следует рассматривать не только как обязанность и источник расходов. «Как перед страной с низким уровнем выбросов парниковых газов перед Эстонией открою ся широкие возможности. Окончательная позиция Эстонии будет сформирована в ходе обсуждений», - сказал Кокк.

Также комиссия получила обзор планов Eesti Energia построить в Аувере завод по переработке сланцевого маста и планов Eesti Energia и Viru Keemia Grupp по строительству завода предварительной очистки сланцевого масла. «Одно из направлений развития нашей энергетики состоит в том, чтобы увеличить добавленную стоимость нашего важнейшего природного ресурса – сланца. Новые заводы помогут сделать энергетику Ида-Вирумаа более эффективной и экологичной, сохранить рабочие места и создать новые. Кроме того, местные самоуправления и предприятия смогут сохранить доходную базу», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Правительственная комиссия решила продолжить обсуждение всех трех тем 30 сентября на следующем заседании.

Председателем комиссии по вопросам климата и энергетики является премьер-министр Юри Ратас, ее постоянными членами являются министр окружающей среды, министр экономики и инфраструктуры, министр обороны, министр финансов, министр образования и науки и министр иностранных дел. Другие министры участвуют в заседании комиссии по необходимости. Свои предложения комиссия передает на рассмотрение заседания или кабинетного совещания правительства.