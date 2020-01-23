Ратас: Эстония готова помогать Ираку строить свою систему безопасности

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Давосе с президентом Ирака Бархамом Салехом, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.
”Эстония по-прежнему готова помогать Ираку строить свою систему безопасности. Борьба с терроризмом не окончена, все государства должны продолжать ее совместными усилиями. Мы внимательно следим за внутриполитическими процессами в Ираке, которые связаны с решением парламента выслать из страны войска США и возглавляемой ими коалиции. Мы осуществляем работу военных миссий в Ираке и составляем планы относительно их будущего вместе с нашими союзниками”, — сказал Ратас.
Ратас и Салех говорили также о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. ”Международное сообщество хочет сделать все для того, чтобы помочь разрядить напряжение на Ближнем Востоке, — заявил Ратас на встрече. — Эстония как избранный член Совета безопасности ООН играет в этом свою роль, и мы, конечно, выступаем за стабильность в регионе”.
Ратас и Салех обсудили также эстонский ИТ-проект по развитию судебной информационной системы в иракском Курдистане.
Эстонские военные заняты в Ираке в рамках возглавляемой Соединенными Штатами международной военной операции Inherent Resolve, их задачей является обучение личного состава местных сил безопасности.
Юри Ратас также принял участие в представительной дискуссии на тему развития технологий и встретился с руководителем японского банка международного сотрудничества JBIC. С руководителем Lufthansa Карстеном Шпором Ратас говорил об авиасообщении в Эстонии и предлагаемых ею инвестиционных возможностях.
Вечером в программе Ратаса рабочий ужин, организованный газетой Washington Post, встреча с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом и представителями компании Gunvor Group.
В среду Ратас представил международным компаниям планы и инвестиционные возможности Эстонии в области э-здравоохранения и э-государства, а также в связи со сменой курса в энергетике. Кроме того, он выступил с приветственной речью, предварившей панельную дискуссию на тему экономики Европы, и принял участие во встрече, посвященной вопросам кибербезопасности.
”Международные контакты имеют крайне важное значение для экономики Эстонии. Эстония известна как прогрессивное цифровое государство. Исходя из этой предпосылки, мы можем строить свои дальнейшие планы, к примеру, по борьбе с изменениями климата и развитию искусственного интеллекта”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Вчера премьер-министр встретился с представителем корпорации General Electric, с которым обсудил планы Эстонии в отношении будущего энергетического сектора. ”Изменения климата порождают необходимость в новых энергетических решениях. Соответствующие возможности лежат в сфере возобновляемой энергии, а в последующие десятилетия нам придется говорить и о ядерной энергетике”, — сказал Ратас.
Кроме того, в среду Ратас встретился с Бертраном Бодсоном, возглавляющим сферу ИТ медицинской корпорации Novartis, чтобы побеседовать о построенных в Эстонии системах цифрового государства и э-здравоохранения, а также о персональной медицине.
”Биомедицинской компании кластера цифрового здравоохранения несложно найти партнеров в Эстонии — наши университеты и предприятия открыты для совместных проектов по развитию”, — сказал Ратас. Очередной цифровой саммит пройдет в Таллинне в сентябре нынешнего года и будет посвящен именно цифровым решениям в медицине.
В ходе встречи с главой логистической компании CMA CMG Ратас принял участие в обсуждении планов предприятия по дальнейшему развитию в условиях стремительно меняющейся экономической среды. В среду Ратас встретился также с исполнительным директором компании авиапромышленной отрасли Honeywell Дариусом Адамчиком, чтобы рассказать об авиационном секторе Эстонии и соответствующих инвестиционных возможностях.
Премьер-министр также принял участие в организованном Польшей экономическом форуме Центральной и Восточной Европы, заверив его участников в своей приветственной речи в том, что Центральная и Восточная Европа являются политически стабильным регионом с динамичной экономикой, где имеется множество хороших возможностей для инвестиций. Фонд Инициативы трех морей мог быть дать им новый импульс. На встрече со старшим вице-президентом компании Google по вопросам глобальных коммуникаций Кентом Уолкером премьер-министр также затронул тему Инициативы трех морей, в рамках которой пройдет саммит нынешним летом в Таллинне. На встрече он также поднял вопрос о возможностях расширения услуг Google на эстонском языке.
Кроме того, Ратас принял участие в дискуссии на высшем уровне на тему кибербезопасности ”Цифровое ослабление напряжения”, где рассказал об опыте Эстонии и уроках по части обеспечения кибербезопасности. В роли модератора беседы выступил Джеймс Хардинг (Tortoise Media); в ней также участвовали Абидали Нимучуала (Wipro) и Шафи Голвассер (Калифорнийский университет). ”Эстония находится сегодня на переднем крае цифрового развития, и мы вынесли для себя два важных урока: кибератаки 2007 года и кризис с ID-картами. Опыт Эстонии показывает, что услуги и системы с самого начала необходимо выстраивать, принимая во внимание вопросы безопасности. В настоящее время мы являемся полноправными партнерами также в международных дискуссиях: в Эстонии находится центр кибербезопасности НАТО, мы активно участвуем в диалоге как в Европейском Союзе, НАТО, так и в ООН”.
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