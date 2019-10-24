24.10.2019, 08:33

Ратас: EKRE сумеет найти подходящего кандидата на замену Кинго

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Priit Simson

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не сомневается в том, что ставший вакантным после ухода в отставку Керт Кинго пост министра внешней торговли и инфотехнологий займет достойный кандидат.

"Отвечая на ваш вопрос, уверен ли я в том, что EKRE найдет нового министра? В коалиции принято, что если это место принадлежит одной партии, а в данном случае это EKRE, то действительно необходимо найти способную женщину или мужчину, выполнявшего бы свою работу хорошо. Я абсолютно убежден, что EKRE сделает свой лучший выбор", — передает слова Ратаса rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Ранее лидер EKRE Март Хельме сказал ERR, что новый кандидат на пост министра внешней торговли и инфотехнологий, призванный заменить ушедшую в отставку Керт Кинго, будет найден как можно быстрее.

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