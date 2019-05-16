16.05.2019, 12:30

Ратас: экономические отношения Эстонии и Латвии, а также сотрудничество в сфере обороны все крепнут

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rus.delfi.ee
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Lõpetava valitsuse viimane pressikonverents Stenbocki majas
Lõpetava valitsuse viimane pressikonverents Stenbocki majasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас сегодня находится с визитом в Латвии, где они с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем обсудили сотрудничество в сфере экономики и обороны. На встрече был также затронуты крупные совместные региональные проекты, такие как Rail Baltic, а также совместные интересы Эстонии и Латвии в Европейском союзе и НАТО.

Эстония и Латвия тесно сотрудничают. Очень важным шагом для нашего региона является, например, создание в Адажи штаба дивизии НАТО ”Север”. Для Эстонии Латвия является важным стратегическим партнером, в сотрудничестве с которым мы можем еще лучше укрепить нашу безопасность”, — сказал Ратас.

Кариньш и Ратас обсудили также стратегию действий ЕС на будущее, дискуссия по которой была начата на неофициальном заседании Европейского совета в Румынии. ”Предварительное голосование на выборах в Европейский парламент начнется в Эстонии уже завтра. В будущем ответственной задачей для Европейского союза будет рост благополучия всех его граждан, поэтому после выборов нам предстоит принять важные стратегические решения. Для таких небольших стран с открытой экономикой, каковыми являются Эстония и Латвия, важно дальнейшее развитие внутреннего рынка, что должно обеспечить равные возможности, а также эффективные региональные средства и пути сообщения, единая внешняя политика. Для нашего региона также очень важно Восточное партнерство”, — сказал Ратас.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Ратас и Кариньш коснулись как приграничного сотрудничества, так и крупных региональных проектов. ”Латвия и Эстония являются близкими соседями, которые тесно сотрудничают в сфере экономики, мы стали друг для друга важными партнерами в области экспорта и взаимных инвестиций”, — сказал Ратас на встрече. ”У нас развиваются важные для всего региона Северных и Балтийских стран крупные проекты, такие как Rail Baltic, десинхронизация электросистем с Россией и открытие энергетического рынка. Они все могут продолжать продвигаться в хорошем темпе лишь в том случае, если мы будем заниматься ими в согласии и идти в ногу”, — сказал Ратас.

После встречи премьер-министр посетит центр стратегической коммуникации НАТО в Риге, где встретится с директором центра, полковником Пеэтером Тали, который познакомит премьер-министра с работой центра по борьбе с дезинформацией и попытками влиять на ход выборов.

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