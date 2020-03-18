Ратас: единодушие поможет Европе победить коронавирус

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул вчера вечером во время телеконференции с руководителями стран Европейского союза и представителями институтов власти ЕС, что единодушие и сотрудничество помогут членам ЕС одержать верх над коронавирусом.
Главы государств и правительств под руководством председателя Европейского совета Шарля Мишеля обсудили защиту внешних границ ЕС от распространения COVID-19, сотрудничество на внутренних границах, совместные закупки медицинского оборудования и снаряжения, научно-исследовательские работы по разработке вакцины и смягчение экономических последствий вызванного коронавирусом кризиса. Премьер-министр Юри Ратас дал обзор действий Эстонии по ограничению распространения вируса.
Говоря о введении контроля на внутренних и внешних границах ЕС с целью остановить распространение вируса, премьер-министр Ратас подчеркнул, что людям нужно обеспечить беспрепятственную возможность попасть на родину. "Мы работаем вместе с нашими дипломатами, чтобы быстро вернуть домой жителей Эстонии”, — сказал Ратас.
”Одна из важнейших основ европейского внутреннего рынка — свободное движение товаров — должна сохраниться и в нынешнее очень сложное время. Мы должны совместными усилиями сделать все, чтобы на границах для торговли не возникло препятствий. Для нас критическая ситуация сложилась, например, на границе Польши. Также сейчас особенно важно, чтобы через пограничный контроль свободно проходил грузовой транспорт с лекарствами, медицинским оборудованием и товарами первой необходимости”, — сказал Ратас.
Руководители стран ЕС одобрили указания Европейской комиссии странам ЕС по мерам, которые следует принимать на границе, в фокусе которых необходимость охранять границу так, чтобы минимизировать опасность для здоровья людей, но при этом обеспечить доступность товаров и услуг первой необходимости. Поэтому сначала будет введено 30-дневное ограничение на поездки без острой необходимости в ЕС и не входящие в ЕС страны Шенгенской зоны. Введение и применение ограничений для граждан третьих стран на внешней границе ЕС должны обеспечить страны-члены.
Лидеры стран ЕС обсудили также возможности минимизировать влияние распространения вируса на европейскую экономику. ”Мы должны действовать совместно для защиты своих граждан, работодателей и предприятий, а также защищать стабильность еврозоны”, — сказал Ратас. Для этого Европейская комиссия уже принимает меры, например, касающиеся более гибкого использования европейских средств.
Предложенное Европейской комиссией использование еще не задействованных 37 миллиардов евро структурных средств для смягчения влияния кризиса означает для Эстонии возможность планировать примерно 295 миллионов на экономические меры. Для Эстонии важно и то, чтобы из структурных средств можно было поддержать сферу здравоохранения и малые и средние предприятия, а также рынок труда, в том числе во избежание массовых сокращений и потери доходов.
В последующие недели совещания лидеров ЕС и европейских институтов власти будут проходить в формате видеоконференций. Во встрече участвовали главы государств и правительств 27 стран ЕС, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Центробанка Кристин Лагард, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и руководитель еврогруппы Марио Сентено.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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