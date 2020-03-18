Ратас: единодушие поможет Европе победить коронавирус

Главы государств и правительств под руководством председателя Европейского совета Шарля Мишеля обсудили защиту внешних границ ЕС от распространения COVID-19, сотрудничество на внутренних границах, совместные закупки медицинского оборудования и снаряжения, научно-исследовательские работы по разработке вакцины и смягчение экономических последствий вызванного коронавирусом кризиса. Премьер-министр Юри Ратас дал обзор действий Эстонии по ограничению распространения вируса.

Говоря о введении контроля на внутренних и внешних границах ЕС с целью остановить распространение вируса, премьер-министр Ратас подчеркнул, что людям нужно обеспечить беспрепятственную возможность попасть на родину. "Мы работаем вместе с нашими дипломатами, чтобы быстро вернуть домой жителей Эстонии”, — сказал Ратас.

”Одна из важнейших основ европейского внутреннего рынка — свободное движение товаров — должна сохраниться и в нынешнее очень сложное время. Мы должны совместными усилиями сделать все, чтобы на границах для торговли не возникло препятствий. Для нас критическая ситуация сложилась, например, на границе Польши. Также сейчас особенно важно, чтобы через пограничный контроль свободно проходил грузовой транспорт с лекарствами, медицинским оборудованием и товарами первой необходимости”, — сказал Ратас.