Ратас: э-резиденты из Японии создали в Эстонии 250 новых предприятий!

Эстонская фирма по разработке программного обеспечения Helmes заключила в Осаке с японской фармацевтической фирмой Shionogi меморандум о взаимопонимании, целью которого является разработка решений в области электронного здравоохранения и цифровых рецептов.

Премьер-министр Ратас сказал на семинаре, что, хотя Киото находится в 8000 километров от Эстонии, у японцев и эстонцев много общего. ”Мы уважаем традиции и свое наследие, чувствуем близость с природой и заботимся об экологии, и, что очень важно, верим, что при помощи технологий можно облегчить и улучшить жизнь людей”, — сказал Ратас. ”Нам нужны новаторские решения для борьбы с общемировыми проблемами, такими, как изменения климата. Предприятия Эстонии и Японии могут найти в этой сфере множество возможностей для сотрудничества", — сказал Ратас.

Эстония, по словам премьер-министра Ратаса, строила цифровое общество с 90-х годов прошлого века и стала флагманом во многих областях — например, в электронном государственном управлении, интернет-банках и электронном голосовании. ”Цифровые услуги делают бизнес-сектор более гибким, эффективным и прозрачным. Сегодня мы развиваем новые цифровые услуги, которые облегчат общение с государственным сектором. Для этого мы используем искусственный интеллект и сосредоточились на клиентоцентричных решениях”, — сказал Ратас.