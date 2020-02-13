Ратас: э-резиденты из Японии создали в Эстонии 250 новых предприятий!

Премьер-министр Юри Ратас на прошедшем в Киото бизнес-семинаре призвал предпринимателей японского региона Кансай развивать контакты с Эстонией. Кроме того, у премьер-министра состоялись встречи с губернатором Киото Такатоши Нишиваки и губернатором Осаки Хирофуми Йошимурой, с которыми он обсуждал сотрудничество в борьбе с изменениями климата и всемирную экономическую выставку EXPO2025, которая пройдет в Осаке.
Эстонская фирма по разработке программного обеспечения Helmes заключила в Осаке с японской фармацевтической фирмой Shionogi меморандум о взаимопонимании, целью которого является разработка решений в области электронного здравоохранения и цифровых рецептов.
Премьер-министр Ратас сказал на семинаре, что, хотя Киото находится в 8000 километров от Эстонии, у японцев и эстонцев много общего. ”Мы уважаем традиции и свое наследие, чувствуем близость с природой и заботимся об экологии, и, что очень важно, верим, что при помощи технологий можно облегчить и улучшить жизнь людей”, — сказал Ратас. ”Нам нужны новаторские решения для борьбы с общемировыми проблемами, такими, как изменения климата. Предприятия Эстонии и Японии могут найти в этой сфере множество возможностей для сотрудничества", — сказал Ратас.
Эстония, по словам премьер-министра Ратаса, строила цифровое общество с 90-х годов прошлого века и стала флагманом во многих областях — например, в электронном государственном управлении, интернет-банках и электронном голосовании. ”Цифровые услуги делают бизнес-сектор более гибким, эффективным и прозрачным. Сегодня мы развиваем новые цифровые услуги, которые облегчат общение с государственным сектором. Для этого мы используем искусственный интеллект и сосредоточились на клиентоцентричных решениях”, — сказал Ратас.
Также премьер-министр Ратас на встречах с предпринимателями из Западной Японии и губернатором Хиого Тошизо Идо говорил об э-резидентстве. Сегодня э-резидентов почти 65 000, из них чуть более 3000 — из Японии. ”Программа э-резидентства дала людям по всему миру возможность использовать цифровые услуги и иметь доступ к рынку Европейского союза. Это полезно для всех, кому нужно с удобствами развивать международный бизнес. Я очень рад тому, что почти пять процентов наших э-резидентов из Японии и что они создали в Эстонии 250 новых предприятий”, — сказал премьер-министр Ратас.
Премьер-министра Юри Ратаса во время визита в Японию сопровождают министр образования Майлис Репс, председатель парламентской группы эстоно-японской дружбы Кайдо Хёвельсон и бизнес-делегация, в которую входят представители предприятий Star Cloud (электронные учебники), BugBox Ltd., Cleveron, K12 Technologies (проект электронной среды для школ e-kool), Admiral Markets Group, Elcogen, Balsnack International Holding, Planetway, Helmes, RaulWalter, DefSecIntel Solutions, Millennium Invest/Oryaku, Ecomatic, Datel, Aktors, DateCybernetica, GoSwift, Tech Heroes Club, а также представители МИД и Фонда содействия развитию предпринимательства EAS.
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