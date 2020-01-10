Ратас: дружба Эстонии и Финляндии из разряда вечных ценностей

Марин и Ратас говорили также о ситуации на Ближнем Востоке. ”Мы послали наших военных в Ирак поддерживать и обучать местные силы безопасности, атаки против них можно лишь осудить самым решительным образом. Необходимо как можно быстрее ослабить напряженность. Мы работаем над тем, чтобы пушки молчали, а дипломаты могли говорить”, — сказал Ратас.
Обсуждая темы Европейского союза, премьер-министры сошлись на том, что оба поддерживают идею достижения ЕС климатической нейтральности к 2050 году и продвижение в вопросе зеленой инициативы. ”Следующий долгосрочный бюджет Европейского союза должен способствовать достижению целей в области климата, поэтому важно, чтобы его общий объем не уменьшился по сравнению с текущим периодом”, — сказал Ратас.
Также на встрече речь шла о расширении Европейского союза и будущих отношениях с Великобританией после выхода последней из ЕС.
Премьер-министры обсудили также вопросы региональной безопасности.
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