Ратас: дружба Эстонии и Финляндии из разряда вечных ценностей

Марин и Ратас говорили также о ситуации на Ближнем Востоке. ”Мы послали наших военных в Ирак поддерживать и обучать местные силы безопасности, атаки против них можно лишь осудить самым решительным образом. Необходимо как можно быстрее ослабить напряженность. Мы работаем над тем, чтобы пушки молчали, а дипломаты могли говорить”, — сказал Ратас.

Обсуждая темы Европейского союза, премьер-министры сошлись на том, что оба поддерживают идею достижения ЕС климатической нейтральности к 2050 году и продвижение в вопросе зеленой инициативы. ”Следующий долгосрочный бюджет Европейского союза должен способствовать достижению целей в области климата, поэтому важно, чтобы его общий объем не уменьшился по сравнению с текущим периодом”, — сказал Ратас.

Также на встрече речь шла о расширении Европейского союза и будущих отношениях с Великобританией после выхода последней из ЕС.

Премьер-министры обсудили также вопросы региональной безопасности.