21.07.2020, 14:18

Ратас доволен переговорами по бюджету ЕС: Эстония получит 8,3 млрд евро, а выплатит 2,4 млрд

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Как заявил премьер-министр Юри Ратас, на пятый день переговоров главы стран и правительств ЕС пришли к историческому соглашению относительно нового долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы и перезапуска экономики.

С помощью 1,824 триллиона евро они помогут оживить экономику Евросоюза после пандемии, усилить единый внутренний рынок, увеличить конкурентоспособность, создать рабочие места и одновременно отреагировать на изменения климата и ускорить переход на цифровые технологии.

По словам премьер-министра, экономические трудности, возникшие в результате всемирной пандемии COVID-19, вместе с ростом безработицы стали невиданным испытанием для жителей, предприятий и стран Европейского союза. ”Этот кризис, к сожалению, никуда не делся, и во всем мире существует неизвестность, насколько сложным окажется наше экономическое положение в последующие месяцы и в ближайшем будущем”, — сказал Ратас. ”Поэтому договоренность, достигнутая в верховном совете, очень хороша и крайне необходима для чувства уверенности и благополучия Европы и Эстонии. Она также показывает, что в самой тяжелой ситуации мы можем надеяться на Европу”, — подчеркнул Юри Ратас. ”Также это решение свидетельствует о сильной солидарности и заботе, поскольку и от бюджета, и от временного плана перезапуска наибольшую поддержку получат находящиеся в наиболее сложной экономической ситуации и наименее богатые страны. Открытость внутреннего рынка, его успешное функционирование и экономическое восстановление стран-членов в наших общих интересах”, — сказал премьер-министр, добавив, что теперь, когда достигнуто соглашение о цифрах, можно заняться реализацией планов. Соглашение также подаст ясный положительный сигнал для мировых рынков.

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”Больше всего можно всё же быть довольными тем, что Европа реагирует мощно и сумела быстро найти решение. Для Эстонии бюджетные переговоры были успешными, и мы можем быть довольны достигнутой договоренностью”, — подчеркнул Юри Ратас. ”Мы сможем быстро произвести необходимые масштабные инвестиции и провести реформы, необходимые для перезапуска экономики. Это означает чувство уверенности для наших предпринимателей, а также реальные финансовые вложения, которые помогут создать рабочие места и оживить экономику”, — сказал премьер-министр.

При поддержке политики сплочения Евросоюза Эстония будет делать инвестиции и проводить реформы, повышать уровень знаний общества, просвещать в плане экологии, повышать сплоченность и солидарность общества и приближать его к народу. ”Европейские деньги помогут реализовать цели подготавливаемой государственной стратегии "Эстония 2035". Это означает, например, в последующие годы ставку на более умную экономику, науку, энергетический переход и экономию энергии, уменьшение углеводородов в энергетике, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Кроме того, это означает вклад в сферу здравоохранения, образование, более быстрое железнодорожное сообщение и интернет-коммуникации, а также развитие местной жизни”, — перечислил премьер-министр запланированные важные реформы и планы инвестиций.

По новому долгосрочному бюджету Эстония сможет воспользоваться тремя миллиардами евро из фонда политики сплочения, то есть из структурных средств. Важным достижением на переговорах для Эстонии стало и уменьшение доли софинансирования по сравнению с изначальным предложением — с 45% до 30%, что ускорит реализацию проектов и примерно на миллиард евро уменьшит потребность государственного финансирования проектов.

По словам Юри Ратаса, причины для радости есть и у представителей сельского хозяйства, поскольку в новом бюджетном периоде Эстония сделает большой шаг вперед, существенно увеличатся прямые субсидии и уменьшится разница с фермерами других стран, получающими более высокое пособие. Согласно изначальному предложению, пособия на гектар увеличились бы с 66% до 76% от среднего по ЕС. На переговорах удалось достичь еще лучшего результата для Эстонии. Теперь Эстония выйдет на уровень 76% от среднего по ЕС не в 2027, а уже в 2022 году. Унификация продолжится и после этого, и прямые субсидии к 2027 году достигнут 80% от среднего по Евросоюзу. ”Общий объем наших прямых субсидий вырастет более чем на треть. Соглашение также позволяет гибко добавлять средства из фонда развития сельской жизни к уже назначенным субсидиям. К концу следующего периода правительство хотело бы выйти как минимум на уровень Польши. В ситуации, когда из-за брекзита бюджет уменьшится, и учитывая текущее состояние экономики, это очень громкий позитивный сигнал для сельских регионов Эстонии”, — сказал премьер-министр. Уровень прямых субсидий для Польши составляет 83% от среднего по Европе.

В следующий бюджетный период Эстония получит на прямые субсидии для фермеров 1,35 миллиарда евро, что на 35% больше, чем в нынешний период. Также на субсидирование сельской жизни прибавится 638 миллионов евро из долгосрочного бюджета и 64 миллиона евро — из плана перезапуска.

Эстония также сможет существенно больше инвестировать в достижение климатических целей- ”Треть плана перезагрузки и всего бюджета Евросоюза посвящена достижению климатических целей. Это поможет и эстонской экономике стать более зеленой, экологичной и дружественной по отношению к окружающей среде. Меня очень радует, что в бюджете ЕС особое внимание уделяется и сланцу”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. В бюджете и плане перезапуска на деятельность, связанную с изменением климата и окружающей среды, у Эстонии запланировано в общей сложности 3,3 миллиарда евро. В их числе средства из совершенно нового создаваемого фонда перехода, который станет существенной поддержкой прежде всего для перехода Ида-Вирумаа к более экологичной экономике и создания рабочих мест. Вклад ЕС в справедливый переход составит 340 миллионов евро.

В качестве одной из важнейших целей, достигнутых на переговорах, Ратас назвал необходимое для строительства Rail Baltica дополнительное финансирование и гарантию более выгодной доли финансирования со стороны Евросоюза. ”Мечта Эстонии, Латвии и Литвы о быстром и экологичном железнодорожном сообщении с Европой осуществится. На переговорах было достигнуто соглашение о дополнительном финансировании для всего проекта — в текущих ценах оно увеличилось на 1,56 миллиарда евро”, — сказал Ратас. Для жителей Эстонии это означает более тесные отношения с соседями и лучшее сообщение с Европой, более экологичный транспорт и путешествия, а также быстрый торговый коридор с севера на юг, инвестиции и новые возможности для развития предпринимательства во всем регионе.

Кроме того, при помощи пособий ЕС Эстония сможет инвестировать в образование, сообщение, возобновляемую энергию, науку, развитие предпринимательства, улучшение администрирования границы и внутреннюю безопасность.

Новых налогов долгосрочный бюджет и план перезапуска не предусматривает. Изменение произойдет в учете собственных средств, которые в будущем будут включать в себя не только общий национальный доход государства, но и не взятые в обращение отходы от пластиковой упаковки.

Из нового долгосрочного бюджета Эстония получит 6,8 миллиарда евро на 2021-2027 годы. Из плана перезапуска в последующие три года Эстония получит вдобавок к основному бюджету свыше полутора миллиардов евро субсидий. В общей сложности Эстония получит из бюджета Евросоюза почти на 2,17 миллиарда евро больше, чем в заканчивающийся период. Также существует возможность взять кредит.

На каждый уплаченный в бюджет Евросоюза евро Эстония в последующие семь лет получит 2,8 евро. Если приплюсовать также план перезапуска, то 3,5 евро.

[В интервью Delfi Ратас назвал и общие суммы. По словам премьера, в течение последующих семи лет Эстония получит от ЕС в общей сложности 8,3 млрд евро, а выплатит 2,4 млрд евро. Смотрите видео!]

Объем нового долгосрочного бюджета ЕС составляет 1,074 триллиона евро, а объем плана перезапуска — 750 миллиардов, из которых 390 составляют субсидии, а 360 миллиардов — кредиты. Средства плана перезапуска предназначены на проекты, утвержденные на последующие три года, и должны быть использованы в последующие шесть лет. Львиная доля средств фонда перезапуска будет использована на основе плана, который составляется в Министерстве финансов и будет впервые представлен правительству осенью, а окончательно — к концу года.

Для оживления экономики в кризисные годы, Евросоюз возьмет для финансирования плана перезапуска совместный кредит. Скоординированное увеличение инвестиций в государствах-членах с помощью кредита станет весьма знаковым шагом по выходу из кризиса. Помимо субсидий, из фонда перезапуска можно будет получить и кредит. Эстония пока не решила, воспользуется ли она возможностью взять кредит под льготный процент от Евросоюза.

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