Ратас доволен переговорами по бюджету ЕС: Эстония получит 8,3 млрд евро, а выплатит 2,4 млрд

Кроме того, при помощи пособий ЕС Эстония сможет инвестировать в образование, сообщение, возобновляемую энергию, науку, развитие предпринимательства, улучшение администрирования границы и внутреннюю безопасность.
Новых налогов долгосрочный бюджет и план перезапуска не предусматривает. Изменение произойдет в учете собственных средств, которые в будущем будут включать в себя не только общий национальный доход государства, но и не взятые в обращение отходы от пластиковой упаковки.
Из нового долгосрочного бюджета Эстония получит 6,8 миллиарда евро на 2021-2027 годы. Из плана перезапуска в последующие три года Эстония получит вдобавок к основному бюджету свыше полутора миллиардов евро субсидий. В общей сложности Эстония получит из бюджета Евросоюза почти на 2,17 миллиарда евро больше, чем в заканчивающийся период. Также существует возможность взять кредит.
На каждый уплаченный в бюджет Евросоюза евро Эстония в последующие семь лет получит 2,8 евро. Если приплюсовать также план перезапуска, то 3,5 евро.
[В интервью Delfi Ратас назвал и общие суммы. По словам премьера, в течение последующих семи лет Эстония получит от ЕС в общей сложности 8,3 млрд евро, а выплатит 2,4 млрд евро. Смотрите видео!]
Объем нового долгосрочного бюджета ЕС составляет 1,074 триллиона евро, а объем плана перезапуска — 750 миллиардов, из которых 390 составляют субсидии, а 360 миллиардов — кредиты. Средства плана перезапуска предназначены на проекты, утвержденные на последующие три года, и должны быть использованы в последующие шесть лет. Львиная доля средств фонда перезапуска будет использована на основе плана, который составляется в Министерстве финансов и будет впервые представлен правительству осенью, а окончательно — к концу года.
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