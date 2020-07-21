Ратас доволен переговорами по бюджету ЕС: Эстония получит 8,3 млрд евро, а выплатит 2,4 млрд

С помощью 1,824 триллиона евро они помогут оживить экономику Евросоюза после пандемии, усилить единый внутренний рынок, увеличить конкурентоспособность, создать рабочие места и одновременно отреагировать на изменения климата и ускорить переход на цифровые технологии.

По словам премьер-министра, экономические трудности, возникшие в результате всемирной пандемии COVID-19, вместе с ростом безработицы стали невиданным испытанием для жителей, предприятий и стран Европейского союза. ”Этот кризис, к сожалению, никуда не делся, и во всем мире существует неизвестность, насколько сложным окажется наше экономическое положение в последующие месяцы и в ближайшем будущем”, — сказал Ратас. ”Поэтому договоренность, достигнутая в верховном совете, очень хороша и крайне необходима для чувства уверенности и благополучия Европы и Эстонии. Она также показывает, что в самой тяжелой ситуации мы можем надеяться на Европу”, — подчеркнул Юри Ратас. ”Также это решение свидетельствует о сильной солидарности и заботе, поскольку и от бюджета, и от временного плана перезапуска наибольшую поддержку получат находящиеся в наиболее сложной экономической ситуации и наименее богатые страны. Открытость внутреннего рынка, его успешное функционирование и экономическое восстановление стран-членов в наших общих интересах”, — сказал премьер-министр, добавив, что теперь, когда достигнуто соглашение о цифрах, можно заняться реализацией планов. Соглашение также подаст ясный положительный сигнал для мировых рынков.

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”Больше всего можно всё же быть довольными тем, что Европа реагирует мощно и сумела быстро найти решение. Для Эстонии бюджетные переговоры были успешными, и мы можем быть довольны достигнутой договоренностью”, — подчеркнул Юри Ратас. ”Мы сможем быстро произвести необходимые масштабные инвестиции и провести реформы, необходимые для перезапуска экономики. Это означает чувство уверенности для наших предпринимателей, а также реальные финансовые вложения, которые помогут создать рабочие места и оживить экономику”, — сказал премьер-министр.