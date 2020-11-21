Ратас: дистанционное обучение в гимназиях Ида-Вирумаа и Харьюмаа сохранится до нового года

На дистанционное обучение должны будут перейти ученики 10, 11 и 12 классов в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По словам Ратаса, эта мера будет действовать до 10 января, то есть до окончания периода праздников и школьных каникул.

По этому поводу департамент здоровья отдаст соответствующее распоряжение местным самоуправлениям, а Министерство образования и науки — государственным учебным заведениям.

Говоря об обязательном использовании масок, Ратас подчеркнул, что сначала полиция будет ограничиваться предупреждениями и просьбами. "И если у человека есть медицинские показания, то он маску надевать не должен", — сообщил премьер-министр.