Ратас: дистанционное обучение в гимназиях Ида-Вирумаа и Харьюмаа сохранится до нового года

На дистанционное обучение должны будут перейти ученики 10, 11 и 12 классов в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. По словам Ратаса, эта мера будет действовать до 10 января, то есть до окончания периода праздников и школьных каникул.
По этому поводу департамент здоровья отдаст соответствующее распоряжение местным самоуправлениям, а Министерство образования и науки — государственным учебным заведениям.
Говоря об обязательном использовании масок, Ратас подчеркнул, что сначала полиция будет ограничиваться предупреждениями и просьбами. "И если у человека есть медицинские показания, то он маску надевать не должен", — сообщил премьер-министр.
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