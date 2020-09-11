Ратас: Дания наш ближайший друг, который способствует безопасности Эстонии и всего НАТО

Премьер-министр Фредериксен сообщила на встрече о решении правительства Дании вернуться с состав базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО в 2022 году. Это решение еще должен одобрить датский парламент. «Я очень рад, что датское правительство приняло такое решение. Профессионализм датских военных и их успешное сотрудничество с Эстонией и другими союзниками помогло укрепить безопасность всего НАТО в нашем регионе», - сказал Ратас. «Сильное присутствие Дании ощущается как в штабе Северной дивизии в Латвии, в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, так и в Центре кибербезопасности НАТО», - добавил премьер-министр и подчеркнул, что Эстонию и Данию объединяет также то, что они высоко ценят трансатлантическое сотрудничество.

Ратас и Фредериксен посетили сегодня базирующуюся в Тапа боевую группу НАТО (Enhanced Forward Presence, eFP – передовое усиленное присутствие альянса), в составе которой несут службу 200 датчан. Эстония и Дания, по словам премьер-министра Ратаса, обе смотрят дальше своих границ и неоднократно доказывали свою готовность нести ответственность за мировую безопасность. «Наши солдаты годами вместе несли службу в самых сложных условиях на юге Афганистана. Сегодня мы вместе участвуем в обеспечении безопасности и стабильности в Ираке и Мали», - сказал премьер-министр.

Говоря о ситуации в Республике Беларусь, Ратас подчеркнул необходимость держать происходящее там под пристальным вниманием мировой общественности и быстрее добиваться прогресса в области введения санкций ЕС против тех, кто несет ответственность за применение насилия и фальсификацию результатов выборов.

Премьер-министры Эстонии и Дании говорили также о предстоящем заседании Европейского совета, одной из тем на повестке дня которого будет развитие европейского цифрового рынка. Также обсуждались вопросы климата и сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, особенно в развитии морских парков ветрогенераторов, которое можно распространить на весь регион Балтийского моря. «Мы хотим развивать это сотрудничество и учиться на опыте датчан», - сказал премьер-министр.