Ратас: центристы не забыли об обещании повысить пенсии

По словам Ратаса, правительство планирует утвердить проект государственного бюджета в предстоящий вторник. На следующий день документ будет предоставлен общественности и представлен Рийгикогу.

Ратас поблагодарил министров Центристской партии, а также партнеров по коалиции за то, что в важных вопросах найден хороший баланс. ”Как освещалось на протяжении нескольких недель и месяцев, ситуация для составления бюджета была не из лёгких. Экономический прогноз, который предоставило Министерство финансов, поставил перед правительством сложную задачу. Несмотря на хорошие текущие экономические показатели, нужно сэкономить и отложить ряд необходимых изменений”, — сказал премьер-министр.

При этом Ратас подчеркнул, что цель бюджетирования была такова: ​​не экономить на внутренней безопасности, образовании, медицине и других важных для жителей и государства областях, а найти возможности уделить им больше внимания.

”Совершенно ясно, что ни Центристская партия, ни правительство не забыли об обещании внеочередного повышения пенсии, которое важно для обеспечения достойной старости нашим пожилым жителям”, — заверил он.

В результате индексации в следующем году пенсия по старости вырастет на 38 евро. Ратас подчеркнул, что Центристская партия не забыла о необходимости повышения пенсии: ”Наша задача — сделать во благо пенсионеров еще больше”.