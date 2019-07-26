Ратас: более эффективное транспортное сообщение будет способствовать развитию жизни на островах

Говоря об авиасообщении, премьер-министр подчеркнул, что с помощью выделенных правительством дополнительных средств на Курессааре вскоре можно будет улететь на более вместительном самолете. ”Островитяне уже давно хотели налаживания более удобного и гибкого авиасообщения. Со следующего года более крупный и новый самолет позволит постоянным жителям использовать быстрое воздушное сообщение с материком в удобное им время. Это поможет повысить конкурентоспособность региона и поддержать туризм”, — сказал Ратас.
”Мы прикладываем усилия также во имя того, чтобы при необходимости больница Курессааре могла использовать вертолет, а его посадочная площадка находилась рядом с больницей”, — добавил премьер-министр.
На многих встречах положительным моментом были названы программы малых островов, редкого заселения и арендного жилья. ”Из этого следует, что методы для повышения доступности и качества услуг первой важности были приняты хорошо, и следует продолжить в том же направлении. Наряду с уже осуществленными проектами в качестве проблемных мест стоит учитывать покрытие местных дорог беспылевым слоем и развитие возможностей причала”, — сделал вывод Ратас.
Поездка в очередной раз стала подтверждением того, какую важную роль играют острова в обогащении культурного пространства Эстонии. ”Дни оперы на Сааремаа каждый год отмечают Эстонию на мировой карте музыки. Певческая сцена и церковь Муху, музей и места съемок островка Кыйнасту, библиотека и сельский центр Абрука демонстрируют уникальное наследие. Всё это являет собой множество причин для того, чтобы жители нашей страны и гости непременно возвращались в Эстонию и на наши острова”, — подчеркнул Ратас.
Премьер-министр посетил острова Абрука, Муху, Сааремаа и островок Кыйнасту 23 и 24 июля. Ранее он совершал поездки на острова Кихну, Рухну, Найссаар, Пакри, Прангли и Аэгна, а также Кесселайд и Манилайд. В ближайшее время премьер-министр планирует посетить острова Вормси и Вилсанди.
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