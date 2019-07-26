Ратас: более эффективное транспортное сообщение будет способствовать развитию жизни на островах

Центральной темой поездки премьер-министра на острова Сааремаа, Муху, Абрука и островок Кыйнасту стало транспортное сообщение. Решения кроются как в дополнительном пароме и более крупном самолете, так и в возможностях пришвартовывать судна и наличии дорог с беспылевым покрытием.

На встречах с жителями и деятелями местной жизни островов Абрука, Муху, Сааремаа и островка Кыйнасту обсуждались возможности поддержания жизни на островах, а также радости и проблемы местных общин. Сквозными темами стали электроснабжение и безопасность, переработка отходов и проезжие дороги, проекты сотрудничества государства и местных самоуправлений, а также методы поддержки.

Одной из самых важных и неоднократно поднимаемых тем поездки стала тема транспортного сообщения. Премьер-министр подтвердил, что качественное паромное сообщение является приоритетом для правительства, работа для его развития продолжается. ”Использование дополнительного судна в пик летнего сезона на линии Виртсу-Куйвасту по предыдущему опыту всячески себя оправдало. Помимо этого, паром Tõll уже к концу года будет перестроен в экологичное гибридное судно, которое будет ходить с помощью электричества”, — рассказал премьер-министр.

”Мы работаем во имя того, чтобы следующим летом между Муху и материком ходил новый дополнительный корабль, который помог бы сделать сообщение более плавным и быстрым. Я уверен, что равномерное и экологичное движение судов придется по душе как жителям Мухумаа и Сааремаа, так и их многочисленным гостям”, — отметил премьер-министр.