19.09.2019, 13:42

Ратас: адаптация к изменениям климата влечет за собой не только проблемы, но и возможности


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Ратас: адаптация к изменениям климата влечет за собой не только проблемы, но и возможности
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, выступая на конференции транспортных компаний, что перед транспортным сектором, движущимся в сторону климатической нейтральности, стоят большие задачи, но также открываются ли отличные возможности.

По словам премьер-министра, транспортный сектор наряду с энергетикой и промышленностью является одним из основных источников загрязнения воздуха. ”На фоне того, как развиваются события, можно смело утверждать, что без осознанных изменений в Эстонии продолжится рост выбросов из транспортного сектора. Я уверен, что в последующие годы транспортный сектор и политику в этой области ждут большие изменения”, — подчеркнул Ратас на проходящем в Таллинне форуме, посвященном климатически нейтральному транспорту.

Ратас видит несколько возможностей уменьшения выбросов углерода. ”Наибольшее положительное влияние на Эстонию оказало бы перенаправление внутригосударственных грузовых потоков на железную дорогу, завершение строительства Rail Baltic, способствование распространению электромобилей, развитие трамвайного движение и перевод автобусов на биометан и электричество”, — привел примеры Ратас. По оценке премьер-министра, более активное использование цифровых решений также может способствовать росту эффективности транспортного сектора и сокращению выбросов парниковых газов.

По словам премьер-министра, переход на климатически нейтральную экономику во многом является политическим выбором. Правительство, по его словам, уже положило этому начало, одобрив ряд инвестиций, например, в новые пассажирские поезда или электрификацию железной дороги.

”В течение последних лет произошли большие перемены в образе мышления и предпочтениях людей, и это заставляет в том числе и транспортные предприятия думать о жизнеспособности своих бизнес-моделей. У нас нет оснований надеяться на то, что тенденции, связанные с изменениями климата, изменятся, поэтому мы все должны адаптироваться и искать для себя наилучшие новые возможности. Это поможет нам выстоять в глобальной конкуренции и выиграть максимум от перемен в мире, будучи в первых рядах”, — подчеркнул Ратас.

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