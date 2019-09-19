Ратас: адаптация к изменениям климата влечет за собой не только проблемы, но и возможности

По словам премьер-министра, транспортный сектор наряду с энергетикой и промышленностью является одним из основных источников загрязнения воздуха. ”На фоне того, как развиваются события, можно смело утверждать, что без осознанных изменений в Эстонии продолжится рост выбросов из транспортного сектора. Я уверен, что в последующие годы транспортный сектор и политику в этой области ждут большие изменения”, — подчеркнул Ратас на проходящем в Таллинне форуме, посвященном климатически нейтральному транспорту.

Ратас видит несколько возможностей уменьшения выбросов углерода. ”Наибольшее положительное влияние на Эстонию оказало бы перенаправление внутригосударственных грузовых потоков на железную дорогу, завершение строительства Rail Baltic, способствование распространению электромобилей, развитие трамвайного движение и перевод автобусов на биометан и электричество”, — привел примеры Ратас. По оценке премьер-министра, более активное использование цифровых решений также может способствовать росту эффективности транспортного сектора и сокращению выбросов парниковых газов.

По словам премьер-министра, переход на климатически нейтральную экономику во многом является политическим выбором. Правительство, по его словам, уже положило этому начало, одобрив ряд инвестиций, например, в новые пассажирские поезда или электрификацию железной дороги.