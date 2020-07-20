Расстрел vs подрыв. Как погиб гражданин Эстонии в Донбассе?

Версия Украины (Канал "1+1")



Телеканал "1+1" опубликовал сюжет, где были показаны кадры, снятые с беспилотника 13 июля в районе населенного пункта Зайцево, пишет tribun.com.ua.

На видео в сюжете видно, как ползет раненный украинский военный в белой каске — боец в белом шлеме наложил себе жгут и пытается искать укрытие. Сам момент расстрела в сюжете не показан.

"После того, как мы дошли до места, когда был, так скажем, визуальный контакт с телом, из кустов услышали крик, с дистанции 15-20 метров. После крика, через несколько секунд, открылся шквальный огонь по нам. Нас зажимали с трех сторон, то есть, перекрестным огнем не давали нам выйти", — рассказал морской пехотинец, участник поисковой группы Олег.

Его сослуживец, морпех Егор, добавил, что противник вел огонь с трех точек.

"Они уже нас ждали, следили за нашими перемещениями", — подчеркнул он.

Украинские военнослужащие 35-й бригады морской пехоты пытались провести согласованную эвакуацию тела своего сослуживца — командира взвода 35-й бригады Дмитрия Красногрудя. Он погиб в результате подрыва накануне.

Эвакуационная группа была в белых касках и с опознавательными знаками. В результате обстрела погиб военный медик, гражданин Эстонии Николай Ильин, еще двое военнослужащих пострадали.

Версия Россия, (Канал "Россия 1")



В сторону позиций ДНР для эвакуации первого своего погибшего пошла вторая украинская группа, но совсем в другое место, не оговоренное перемирием. Еще один боец подорвался на мине, сообщается в сюжете.

При этом канал "Россия 1" показывает кадры видео, записанные с камеры, которая, как утверждается, была закреплена на погибшем гражданине Эстонии Николае Ильине.

На видео человек бежит, слева что-то взрывается. Человек падает. Канал утверждает, что Ильин взял на разведвыход все свои документы и телефон, где масса его видеозаписей и фотографий.

"У него переписка есть, как он говорит, с американскими друзьями, которых он зовет из Америки сюда приезжать, таких же националистов: у вас уникальный шанс побывать в боевой обстановке, у вас уникальная возможность загнать этих "свиней". Это мы "свиньи", — комментирует представитель военных самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.