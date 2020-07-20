Расстрел vs подрыв. Как погиб гражданин Эстонии в Донбассе?

13 июля в зоне боевых действий в Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Ильин. Российские и украинские СМИ по-разному осветили это событие. Телеканал "Россия 1" утверждает, что Ильин сам подорвался на растяжке. Украинский канал "1+1" утверждает, что эвакуационную группу ВСУ расстреляли.
Версия Украины (Канал "1+1")
Телеканал "1+1" опубликовал сюжет, где были показаны кадры, снятые с беспилотника 13 июля в районе населенного пункта Зайцево, пишет tribun.com.ua.
На видео в сюжете видно, как ползет раненный украинский военный в белой каске — боец в белом шлеме наложил себе жгут и пытается искать укрытие. Сам момент расстрела в сюжете не показан.
"После того, как мы дошли до места, когда был, так скажем, визуальный контакт с телом, из кустов услышали крик, с дистанции 15-20 метров. После крика, через несколько секунд, открылся шквальный огонь по нам. Нас зажимали с трех сторон, то есть, перекрестным огнем не давали нам выйти", — рассказал морской пехотинец, участник поисковой группы Олег.
Его сослуживец, морпех Егор, добавил, что противник вел огонь с трех точек.
"Они уже нас ждали, следили за нашими перемещениями", — подчеркнул он.
Украинские военнослужащие 35-й бригады морской пехоты пытались провести согласованную эвакуацию тела своего сослуживца — командира взвода 35-й бригады Дмитрия Красногрудя. Он погиб в результате подрыва накануне.
Эвакуационная группа была в белых касках и с опознавательными знаками. В результате обстрела погиб военный медик, гражданин Эстонии Николай Ильин, еще двое военнослужащих пострадали.
Версия Россия, (Канал "Россия 1")
В сторону позиций ДНР для эвакуации первого своего погибшего пошла вторая украинская группа, но совсем в другое место, не оговоренное перемирием. Еще один боец подорвался на мине, сообщается в сюжете.
При этом канал "Россия 1" показывает кадры видео, записанные с камеры, которая, как утверждается, была закреплена на погибшем гражданине Эстонии Николае Ильине.
На видео человек бежит, слева что-то взрывается. Человек падает. Канал утверждает, что Ильин взял на разведвыход все свои документы и телефон, где масса его видеозаписей и фотографий.
"У него переписка есть, как он говорит, с американскими друзьями, которых он зовет из Америки сюда приезжать, таких же националистов: у вас уникальный шанс побывать в боевой обстановке, у вас уникальная возможность загнать этих "свиней". Это мы "свиньи", — комментирует представитель военных самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Украинские военные отправляют к позициям ДНР третью разведгруппу. И третий боец подрывается на мине.
- Получается, что один из них был ранен и они бросили раненого?
- Да, когда подошли к телу, он уже мертвый был. Сказали, наверное: мы за тобой вернемся, полежи немножко, сейчас мы сил соберем. И бросили его, — сказал офицер армии ДНР.
Ранее сообщалось, что Ильин родом из Белоруссии. В Эстонии он получил политическое убежище.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил гибель гражданина Эстонии в Донбассе. Погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации, пишет RusERR.
"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", — сказал Рейнсалу, добавив, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.
По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военной деятельности в Донбассе украинские власти еще уточняют.
"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", — сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.
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