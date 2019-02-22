22.02.2019, 18:20

Рассмотрение дела Вакра о возможном плагиате может занять два месяца

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rus.delfi.ee
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Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjon
Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjonFoto: Ilmar Saabas

На следующей неделе состоится первое заседание комиссии Таллиннского университета, призванной установить, является ли плагиатом бакалаврская работа баллотирующегося на предстоящих выборах в Рийгикогу Райнера Вакра, передает rus.err.ee.

"В комиссию войдут профессора Март Абель, Тыну Лаас, Тобиас Лей, Даниэль Монтичелли, Кристьян Порт, Эллу Саар и Мерике Сисаск", — сообщил порталу ERR пресс-секретарь Таллиннского университета Сулев Олл, добавив, что на первой встрече комиссия договорится о плане работы.

"Учитывая, что исходить следует из требований закона об административном делопроизводстве, дав возможность сторонам высказать свое мнение и возражения, трудно назвать срок. Рассмотрение дела может занять 1-2 месяца", — уточнил Олл.

Под подозрение СМИ попала бакалаврская работа Райнера Вакра, которую он защитил в Таллиннском университете в 2002 году. После публикации в еженедельнике Eesti Ekspress университет решил созвать академическую комиссию, призванную определить, является ли работа плагиатом.

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