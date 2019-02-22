Рассмотрение дела Вакра о возможном плагиате может занять два месяца

На следующей неделе состоится первое заседание комиссии Таллиннского университета, призванной установить, является ли плагиатом бакалаврская работа баллотирующегося на предстоящих выборах в Рийгикогу Райнера Вакра, передает rus.err.ee.
"В комиссию войдут профессора Март Абель, Тыну Лаас, Тобиас Лей, Даниэль Монтичелли, Кристьян Порт, Эллу Саар и Мерике Сисаск", — сообщил порталу ERR пресс-секретарь Таллиннского университета Сулев Олл, добавив, что на первой встрече комиссия договорится о плане работы.
"Учитывая, что исходить следует из требований закона об административном делопроизводстве, дав возможность сторонам высказать свое мнение и возражения, трудно назвать срок. Рассмотрение дела может занять 1-2 месяца", — уточнил Олл.
Под подозрение СМИ попала бакалаврская работа Райнера Вакра, которую он защитил в Таллиннском университете в 2002 году. После публикации в еженедельнике Eesti Ekspress университет решил созвать академическую комиссию, призванную определить, является ли работа плагиатом.