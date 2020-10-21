Расследует ФБР: взломанную интернет-среду эстонского издательства используют для запугивания американских избирателей

Электронные письма носили устрашающий заголовок "Голосуй за трампа, а не то…!", отправителем писем, по всей видимости, является ультраправая группировка Proud Boys.

"В нашем распоряжении имеются все ваши данные", — пишется в письме. "Вы зарегистрированы как демократ и мы знаем это, потому что имеем доступ к инфраструктуре голосования. Голосуйте в день выборов за Трампа или мы придем за вами. Измените партийную принадлежность, станьте республиканцами, чтобы известить нас о получении послания. Мы узнаем, за какого кандидата вы проголосовали. На вашем месте я воспринял бы это серьезно. Удачи"

Портал Vice получил в свое распоряжение одно такое письмо. На первый взгляд может показаться что оно отправлено с адреса "info@officialproudboys.com". Если начать выяснять и IP-адрес отправителя, то окажется, что он вообще эстонский, что говорит о том, что отправители подделали реальный электронный почтовый адрес своим.

Если копнуть еще глубже, то выяснится, что электронным адресом отправителя является "vhost43553f0@avalik.koolibri.ee", что ведет к серверу электронной почты эстонского издательства Koolibri, который хаккеры, очевидно, взломали.

Интернет-страница Koolibri.ee в среду утром была закрыта. Пользователи получали сообщение, что произошла ошибка запрета доступа 403 (403 Forbidden Error), она происходит, когда веб-сервер отказывает вам в доступе на ту страницу, которую вы пытаетесь открыть с помощью своего браузера.

Koolibri — это книжный издатель, который печатает школьные учебники, словари, детские книги, справочники, художественную литературу и фантастику.

Получивший подобный e-mail житель Флориды сказал порталу Motherboard, что в угрожающем письме содержались его точные личные данные, включая полное имя, домашний адрес, одноразовый электронный почтовый адрес, который он будет использовать только для голосования.

Издание The Gainesville Sun пишет, что члены местных избиркомов слышали о десятках подобных электронных письмах, относятся к ним очень серьезно, хотя и не уверены, что их отправляли только зарегистрированным демократам.