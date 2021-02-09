"Рассказывают ужасные истории". Почему жители Эстонии отказываются от европейской вакцины в пользу российского "Спутника"

Руководитель ласнамяэского Центра семейных врачей Medicum Тынис Аллик сказал Delfi, что медсестры звонят пациентам, зовут на вакцинацию от коронавируса, а многие русскоговорящие отказываются, так как желают получить российскую вакцину "Спутник V". "Возможно, на них влияет другое инфополе", — признался Аллик.

В Нарве ситуация похожая, но масштабы куда больше. ”Да, у нас многие хотят вакцинироваться российским "Спутник V", — начинает Валентина Мишенкова из Центра семейных врачей Нарвы. — Мы отвечаем, что такой возможности нет, и скорее всего не будет”.

На вопрос, почему жители Нарвы отдают предпочтение не европейской вакцине, Валентина отмечает, что регион живет в российском инфопространстве.

”Наши жители чаще всего получают информацию из российских СМИ. Вы же сами понимаете, что по российскому телевидению не всегда правдиво говорят о других вакцинах. Это понятно, идет конкуренция. Они рассказывают об изъянах, побочных эффектах, а это влияет на умы людей. Возможно, недостаточно информации о вакцинах Pfizer-BioNTech”, — считает она.

По ее словам, семейные врачи Нарвы каждый день сталкиваются с ситуацией, когда пациенты рассказывают о плохом влиянии европейских вакцин. ”Они говорят такие ужасы, которых никогда не было. А пожилого человека уже сложно переубедить”, — говорит врач.

Мы не такие агрессивные, как продавцы пылесосов"

Председатель Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви утверждает, что в Ласнамяэ живет намного больше пожилых людей, чем в Мустамяэ, где она сама работает. Валликиви отметила, что в Мустамяэ никто не заинтересован в российской вакцине.

Некоторые просто отказываются от вакцинации, не делая при этом выбор в пользу "Спутника V". Cтараются ли врачи переубедить людей? "Вакцинирование добровольное. Нет, мы не такие агрессивные, как продавцы пылесосов", — сказала Валлакиви. Она добавила, что если кто-то передумает, то может сообщить об этом семейному врачу, но нужно учитывать — на это уйдет больше времени.

Работающая в Хааберсти семейный врач Майе Нийн тоже отмечает большое количество нежелающих вакцинироваться. Она сказала, что врачи стараются объяснить, почему это важно, но времени на это особо нет. "Одна из причин — трусость. Якобы пусть сначала это сделает сосед", — объяснила Нийн. Врач добавила, что никто не изъявил желание привиться "Спутником V", но слышала, как пациенты это обсуждали.