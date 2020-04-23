Расширяется круг получающих детское пособие за летние месяцы

В частности, законопроект предусматривает восстановление выплаты задним числом детского пособия за летние месяцы закончившим класс гимназии или профессиональной школы молодым людям в возрасте до 19 лет, не имеющим среднего образования, в случае, если они продолжат учёбу в тот же календарный год.

Цель законопроекта — улучшить и дополнить формулировку положений законов о семейных пособиях и трудовом договоре, которые в ходе изменения названных законов в них содержались, но в ходе дальнейшего законотворчества были по ошибке пропущены или допускают неоднозначное истолкование. В результате изменений будут достигнуты правовая ясность и единое понимание прав и обязанностей лиц.

Например, благодаря законопроекту будет восстановлена возможность выплачивать детское пособие за летние месяцы задним числом детям 16-19 лет, которые ещё не получили среднего образования и которые заканчивают класс гимназии или профессиональную школу, но в тот же календарный год продолжают учёбу в других учебных заведениях. Данное положение регулирует ситуации, когда ребёнок заканчивает класс или школу, то есть получает соответствующую квалификацию и получает свидетельство, но не прерывает и не возобновляет учёбы.

Министр Солман пояснила, что в прошлом году в Эстонии насчитывалось около 70 подростков младше 19 лет, которые в июне закончили профессиональную школу и осенью продолжали учиться, но которым не были выплачены семейные пособия за летние месяцы. ”Эти семьи недополучили несколько сотен евро детских пособий. Если в семье — трое или больше детей, недополученная за летние месяцы сумма пособия может достигать даже тысячи евро. Такая финансовая потеря является несправедливым последствием для желающих продолжить учёбу молодых людей, и эту ситуацию надо было решить путём изменения закона,” — пояснила Солман.

Если обучающийся в профессиональной школе подросток, не имеющий среднего образования, заканчивает школу, он исключается из её списков. Поскольку ребёнок в летние месяцы не состоит ни в одном школьном списке, то согласно формулировке действующего закона детское пособие на него не выплачивается. Если ребёнок решит в том же году продолжить обучение в профессиональной школе, например, по другой специальности, то в настоящий момент нет законного основания для выплаты пособия за летние месяцы задним числом. Такое положение может в свою очередь повлечь за собой прекращение выплаты пособия многодетной семье, что дестабилизировало бы материальное положение семьи.