Расширился круг лиц, которые могут ходатайствовать о подключении своих домовладений к сетям водоснабжения и канализации

”Мы заинтересованы в том, чтобы образующиеся бытовые стоки были направлены на очистные сооружения и прошли процесс очистки в соответствии с действующими требованиями, чтобы загрязняющие вещества не попали в окружающую среду, в том числе и в подземные воды. Поэтому мы хотим максимально расширить круг жителей страны, которые могут подключить свои домовладения к центральным сетям водоснабжения и канализации”, - разъяснил министр окружающей среды Рене Кокк.

В 2018 г. министерством окружающей среды было разработано решение, которое позволило частным лицам подключиться к центральным сетям водоснабжения и канализации с числом потребителей не менее 2000 человек. Отныне возможность получения этого пособия распространяется и на жителей зон центральной канализации, где число потребителей менее 2000 и которые в 2018 году были лишены такой возможности.

Ходатайство на получение пособия должно быть подано в центр природоохранных инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus) не позднее января 2023 года либо до момента, когда бюджет, выделенный для выплат данного пособия, окажется исчерпанным. Срок предоставления ходатайства будет продлен и для тех жителей, чье домовладение расположено на территории зон центральной канализации с числом потребителей более 2000 человек.

Как определить, кто может ходатайствовать о получении данного пособия? Все желающие могут проверить это в поисковой системе на сайте Центра экологических инвестиций.

Более подробно о пособии

· Ходатайствовать о получении пособия для подключения к центральным сетям водоснабжения и канализации или для строительства либо реконструкции локальной системы очистки бытовых стоков частного дома могут жители тех регионов, где число потребителей услуг центрального водоснабжения и канализации не превышает 2000 человек. Это можно делать в том случае, если в данном регионе отсутствует канализация и известно, что в ближайшие 5 лет системы центрального водоснабжения и канализации строить не планируется.

· При определении величины выплачиваемого пособия за основу берется средняя стоимость аналогичных строительных работ, объем планируемых строительных работ и длина прокладываемого коллектора. Пособием покрывается 66% расходов по стандартным единицам расчета сметы. Величина пособия определяется постановлением и может составлять от 1132 до 3792 евро.