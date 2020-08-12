Расширилась сфера ответственности консультационного телефона семейных врачей

Консультационная линия семейных врачей предоставляет консультации по различным вопросам, связанным со здоровьем, и проводит их как анонимно, так и с учетом личных данных. После того, как звонящий на телефонную линию человек будет идентифицирован с помощью Mobile-ID и Smart-ID, семейный врач, принимающий вызов, может просмотреть историю болезни человека и выписанные ему рецепты и, благодаря этой информации, предоставить звонящему еще более точные рекомендации. Персональные консультации можно получить с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00 и круглосуточно по выходным. Анонимную консультацию можно получить по консультационному телефону круглосуточно каждый день. В праздничные и выходные дни с 8:00 до 17:00 часов семейные врачи консультационной телефонной службы также продлевают рецепты в случае экстренной ситуации.

Многие люди хотели бы продлевать рецепты по консультационному телефону и в другое время (например, в будние дни или по вечерам), однако, по словам Кюлли Фридеманн, главы отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, это нецелесообразно. "Продление рецепта по телефонной линии семейных врачей по выходным проводится только в экстренных ситуациях, и не может быть заменой визита к семейному врачу. Лекарственный препарат является только частью процесса лечения заболевания, и для выписки новых рецептов все же необходимо посещать семейного врача, который осмотрит человека и, при необходимости, назначит проведение обследования. Если семейные врачи консультационной телефонной линии начнут массово продлевать рецепты, может случиться, что человек перестанет обращаться к своему семейному врачу, и в результате его здоровье может ухудшиться”, — пояснила Фридеманн.

Кроме того, люди, работающие в праздничные и выходные дни, могут получить в случае заболевания персональную консультацию по телефону, используя для этого возможности идентификации по мобильному телефону. В свою очередь семейный врач, принявший звонок, может сделать в дигитальной медицинской карте человека соответствующие записи в случае обнаруженного заболевания и необходимости выписки листа временной нетрудоспособности. В следующий за выходными понедельник человек обязательно должен обратиться в свой центр семейной медицины, чтобы сообщить о возникшей необходимости выписки листа временной нетрудоспособности.