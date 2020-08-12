Расширилась сфера ответственности консультационного телефона семейных врачей

”Конечно, необходимо учитывать, что речь здесь идет только об уведомлении о своем желании выписать лист временной нетрудоспособности, окончательное решение об выписке листа принимает семейный врач человека”, — добавила Фридеманн.
Кларика Калликорм-Раннаметс, руководитель службы консультационного телефона семейных врачей, сказала, что в последние выходные количество звонков снова увеличилось.
Звонят в основном из-за коронавируса, и, по словам Калликорм-Раннаметс, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что люди продолжают много путешествовать в те страны, где зафиксирован высокий индекс репродукции (показатель эпидемиологической ситуации).
”Люди не относятся серьезно к тому, что даже если какая-либо страна с высоким индексом репродукции не является конечной целью их путешествия, многие рейсы совершают пересадки в таких странах, а следовательно и риск заражения выше для выбравших такие рейсы”, — сказала он.
Из поездок часто возвращаются с насморком или повышенной температурой, или вскоре после поездки заболевает вся семья. Хотя полученное в поездке заболевание может и не быть коронавирусной инфекцией, Калликорм-Раннаметс посоветовала быть предельно осторожными и оставаться дома, если вы приехали из стран с высоким индексом репродукции или у вас проявились симптомы заболевания.
По словам Калликорм-Раннаметс, семейные врачи смогут провести по телефону консультацию о том, когда могут возникнуть симптомы, и объяснить, почему неразумно сразу же проверять человека без симптомов.
”Мы объясняем людям, что инкубационный период вируса варьируется у разных людей, и если тестирование проводится слишком рано, тест может дать ложноотрицательный результат. Другими словами, человек, который действительно заразился вирусом, может продолжить передвигаться в общественных местах в случае слишком раннего проведения теста с ложноотрицательным результатом и может вовсе проигнорировать появление симптомов вируса. Человек сам помнит, что тест был отрицательным, и может быть уверен в себе, однако таким образом он может заразить многих других людей”, — пояснила руководитель службы консультационного телефона семейных врачей.
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