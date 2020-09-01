Распространяющий теории заговора портал Telegram подал в суд на Госканцелярию

"Telegram работает 7,5 лет, и это первый раз, когда Telegram проявил интерес попасть на пресс-конференцию правительства. И то только по той причине, что ситуация в мире стала критической", — объяснил Тынумаа интерес к пресс-конференции. Он заявил, что хотя кодекс журналистской этики предусматривает, что следует освещать разные точки зрения, СМИ освещают коронакризис очень однобоко. "Telegram восполняет этот пробел", — добавил Тынумаа через адвокатское бюро Eversheds Sutherland, которое взялось защищать Telegram.

Однако Telegram сам неоднократно нарушал кодекс журналистской этики — там передают неправдивую информацию, что Земля плоская, пишут о целебных свойствах нашумевшего MMS, или раствора диоксида хлора, ставят под сомнение эволюцию, вдобавок делятся теориями заговора о вакцинах и коронавирусе.

Советник правительства по СМИ Лийз Велскер пояснила, что коммуникационное бюро правительства при предоставлении аккредитации исходит из нескольких обстоятельств. "Главным же образом из того, является ли организация членом Эстонского союза медиапредприятий или Совета по прессе и подчинила ли себя таким образом в журналистской работе саморегуляции сферы, то есть соблюдает ли эстонский кодекс журналистской этики и исходит ли из принципов работы профессиональной журналистики", — сообщила она.

Уже в апреле портал хотел стать членом Союза медиапредприятий. "После месяца общения, электронных писем и звонков Союз медиапредприятий отказался принимать Telegram в члены союза. Союз медиапредприятий пояснил, что Telegram не является классической журналистикой, но по нашей оценке мы практикуем концентрированную классическую журналистику", — заявил Тынумаа.

Член совета Союза медиапредприятий Меэлис Мандель объяснил, что в случае Telegram речь не идет о журналистском издании, поэтому нет основания включать Telegram в Союз медиапредприятий.

Тынумаа все-таки считает, что Госканцелярия препятствует участию Telegram в пресс-конференциях незаконно и не представила ни одного имеющего правовое основание объяснения, почему их туда не пускают.