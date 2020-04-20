20.04.2020, 10:20

Распоряжение Юрия Ратаса в связи с введением ограничения на свободное передвижение в тартуском общежитии


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Riigikogu istung
Riigikogu istungFoto: Rauno Volmar

В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики No 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики» и на основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях руководитель особого положения для защиты жизни и здоровья людей и для защиты значительного общественного интереса, с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19, принял решение:

1. Ввести ограничение на свободное передвижение лиц, проживающих в общежитии по адресу Раатузе, 22, Тарту, с запретом покидать территорию общежития следующим образом:

1) до проведения тестирования на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, и до получения его результата;

2) лицам, тест которых на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, дал положительный результат — до выздоровления;

3) ближайшим контактам лиц, указанных в подпункте 2 — в течение 14 дней с получения результата теста на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19. 2. Лицам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1, запрещено покидать квартиру в общежитии, указанную в заключенном с ним договоре найма. При необходимости можно пользоваться прилегающими к квартире помещениями общего пользования. 3. Приведенное в пунктах 1 и 2 ограничение на свободное передвижение не распространяется:

1) на лиц, нуждающихся в стационарном лечении;

2) если лицо покидает место проживания по распоряжению чиновника полиции, в том числе если лицо переводится в другую квартиру в пределах того же общежития;

3) при экстренном случае, угрожающем жизни или здоровью лиц;

4) на лиц, тест которых на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, дал отрицательный результат, и которые не являются близкими контактами.

4. Вход в общежитие запрещен всем, кто не является жильцом общежития. Запрет на пребывание не распространяется на работников общежития, представителей города Тарту, медицинский персонал, чиновников полиции и прочих лиц, кому это необходимо для выполнения рабочих обязанностей.

5. Город Тарту совместно с Департаментом полиции и пограничной охраны и НКО ”Тартуская студенческая деревня” имеют право определить дворовую территорию, где могут передвигаться указанные в подпункте 3 пункта 1 лица, не имеющие симптомов коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

6. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях Департаменту полиции и пограничной охраны обеспечить выполнение введенных пунктами 1–

4 ограничений в соответствии с условиями, предусмотренными в распоряжении. Тартускому университету, городу Тарту и НКО ”Тартуская студенческая деревня” обеспечить лиц, свобода передвижения которых ограничена, всем необходимым для жизни. Департаменту полиции и пограничной охраны и НКО ”Тартуская студенческая деревня” обеспечить изолирование друг от друга лиц, указанных подпунктах 2 и 3 пункта 1, и подпункте 4 пункта 3.

7. Надзор за мерами, указанными в пунктах 1–5, осуществляет Департамент полиции и пограничной охраны.

8. Введенные распоряжением меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.

9. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно 10. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Настоящим распоряжением устанавливаются более конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующих общественных интересов, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Эстонской Республики.

В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, и для выполнения требований применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно.

Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас
Руководитель особого положения

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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