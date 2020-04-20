Распоряжение Юрия Ратаса в связи с введением ограничения на свободное передвижение в тартуском общежитии

1. Ввести ограничение на свободное передвижение лиц, проживающих в общежитии по адресу Раатузе, 22, Тарту, с запретом покидать территорию общежития следующим образом:

1) до проведения тестирования на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, и до получения его результата;

2) лицам, тест которых на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, дал положительный результат — до выздоровления;

3) ближайшим контактам лиц, указанных в подпункте 2 — в течение 14 дней с получения результата теста на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19. 2. Лицам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1, запрещено покидать квартиру в общежитии, указанную в заключенном с ним договоре найма. При необходимости можно пользоваться прилегающими к квартире помещениями общего пользования. 3. Приведенное в пунктах 1 и 2 ограничение на свободное передвижение не распространяется:

1) на лиц, нуждающихся в стационарном лечении;

2) если лицо покидает место проживания по распоряжению чиновника полиции, в том числе если лицо переводится в другую квартиру в пределах того же общежития;

3) при экстренном случае, угрожающем жизни или здоровью лиц;

4) на лиц, тест которых на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, дал отрицательный результат, и которые не являются близкими контактами.

4. Вход в общежитие запрещен всем, кто не является жильцом общежития. Запрет на пребывание не распространяется на работников общежития, представителей города Тарту, медицинский персонал, чиновников полиции и прочих лиц, кому это необходимо для выполнения рабочих обязанностей.

5. Город Тарту совместно с Департаментом полиции и пограничной охраны и НКО ”Тартуская студенческая деревня” имеют право определить дворовую территорию, где могут передвигаться указанные в подпункте 3 пункта 1 лица, не имеющие симптомов коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

6. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях Департаменту полиции и пограничной охраны обеспечить выполнение введенных пунктами 1–

4 ограничений в соответствии с условиями, предусмотренными в распоряжении. Тартускому университету, городу Тарту и НКО ”Тартуская студенческая деревня” обеспечить лиц, свобода передвижения которых ограничена, всем необходимым для жизни. Департаменту полиции и пограничной охраны и НКО ”Тартуская студенческая деревня” обеспечить изолирование друг от друга лиц, указанных подпунктах 2 и 3 пункта 1, и подпункте 4 пункта 3.