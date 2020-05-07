Распоряжение Юри Ратаса о посещении торговых центров. Вступает в силу 11 мая

Изменение распоряжения премьер-министра No 46 от 24 марта 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли”

1. Изменить распоряжение премьер-министра No 46 от 24 марта 2020 г, которым премьер-министр, как руководитель особого положения ввел ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли, следующим образом:

1) сформулировать пункт 2 следующим образом:

”2. Вводимое пунктом 1 ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание не применяется, если в торговом центре и используемом для торговой деятельности торговом зале, а также в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания обеспечено наличие дезинфицирующих средств и владельцы организовали проверку выполнения требований, установленных в пунктах 22 и 3.”;

2) сформулировать пункт 22 следующим образом:

”22. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на передвижение и запрет на пребывание в торговом зале, используемом для торговой деятельности, или в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе именуемые торговый зал). В соответствии ограничением на передвижение и запретом на пребывание в торговый зал запрещено входить, если владелец торгового зала не обеспечил наличия дезинфицирующих средств в торговом зале и не организовал информирования клиентов о месте расположения дезинфицирующего средства, если оно не находится возле входа или выхода из торгового зала.”;

3) заменить в пункте 3 слова ”в используемом для торговой деятельности торговом зале или в клиентском зале поставщика услуг” на слово ”в торговом зале”;

4) сформулировать пункт 6 следующим образом:

”6. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях Департаменту полиции и пограничной охраны в сотрудничестве с единицей местного самоуправления осуществлять надзор за исполнением мер, установленных в пунктах 1, 22 и 3.”