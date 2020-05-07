07.05.2020, 11:56

Распоряжение Юри Ратаса о посещении торговых центров. Вступает в силу 11 мая

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Ülemiste keskuse parkimiskorraldus
Ülemiste keskuse parkimiskorraldusFoto: Heiki Rebane

Принято 05.05.2020 No 78
Исходя из распоряжения Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”, а также на основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях:

Изменение распоряжения премьер-министра No 46 от 24 марта 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли”

1. Изменить распоряжение премьер-министра No 46 от 24 марта 2020 г, которым премьер-министр, как руководитель особого положения ввел ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли, следующим образом:

1) сформулировать пункт 2 следующим образом:

”2. Вводимое пунктом 1 ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание не применяется, если в торговом центре и используемом для торговой деятельности торговом зале, а также в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания обеспечено наличие дезинфицирующих средств и владельцы организовали проверку выполнения требований, установленных в пунктах 22 и 3.”;

2) сформулировать пункт 22 следующим образом:

”22. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на передвижение и запрет на пребывание в торговом зале, используемом для торговой деятельности, или в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе именуемые торговый зал). В соответствии ограничением на передвижение и запретом на пребывание в торговый зал запрещено входить, если владелец торгового зала не обеспечил наличия дезинфицирующих средств в торговом зале и не организовал информирования клиентов о месте расположения дезинфицирующего средства, если оно не находится возле входа или выхода из торгового зала.”;

3) заменить в пункте 3 слова ”в используемом для торговой деятельности торговом зале или в клиентском зале поставщика услуг” на слово ”в торговом зале”;

4) сформулировать пункт 6 следующим образом:

”6. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях Департаменту полиции и пограничной охраны в сотрудничестве с единицей местного самоуправления осуществлять надзор за исполнением мер, установленных в пунктах 1, 22 и 3.”

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

3. Распоряжение вступает в силу 11 мая 2020 года.

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф не является наказанием.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном
в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас
Руководитель особого положения

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