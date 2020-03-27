Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение в общественных местах

1. На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение следующим образом:

1) запретить нахождение и передвижение в общественных местах групп более двух лиц, за исключением случаев, когда это невозможно обеспечить разумным образом;

2) соблюдать во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах, под которыми подразумеваются, прежде всего, магазины, уличные игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и туристические тропы, парки, общественный транспорт, дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, если это невозможно обеспечить разумным образом.

2. Установленное в пункте 1 ограничение не распространяется на находящиеся и

передвигающиеся вместе семьи.

3. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях Департаменту полиции и пограничной охраны совместно с единицами местного самоуправления обеспечить соблюдение установленного в пункте 1 ограничения на свободное передвижение в соответствии с условиями, предусмотренными в распоряжении.

4. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях единицам местного самоуправления обеспечить информирование жителей и предпринимателей на территории своей административной единицы об установленном в настоящем распоряжении ограничении на свободное передвижение.

5. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и их целесообразность оценивается не реже, чем каждые две недели.

6. Владельцам средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

7. Распоряжение вступает в силу 25 марта 2020 года.