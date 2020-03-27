27.03.2020, 08:18

Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение в общественных местах


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Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение в общественных местах
Foto: Tiit Blaat

В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”, руководитель особого положения постановляет:

1. На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение следующим образом:

1) запретить нахождение и передвижение в общественных местах групп более двух лиц, за исключением случаев, когда это невозможно обеспечить разумным образом;

2) соблюдать во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах, под которыми подразумеваются, прежде всего, магазины, уличные игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и туристические тропы, парки, общественный транспорт, дистанцию не менее двух метров, за исключением случаев, если это невозможно обеспечить разумным образом.

2. Установленное в пункте 1 ограничение не распространяется на находящиеся и
передвигающиеся вместе семьи.

3. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях Департаменту полиции и пограничной охраны совместно с единицами местного самоуправления обеспечить соблюдение установленного в пункте 1 ограничения на свободное передвижение в соответствии с условиями, предусмотренными в распоряжении.

4. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях единицам местного самоуправления обеспечить информирование жителей и предпринимателей на территории своей административной единицы об установленном в настоящем распоряжении ограничении на свободное передвижение.

5. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и их целесообразность оценивается не реже, чем каждые две недели.

6. Владельцам средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

7. Распоряжение вступает в силу 25 марта 2020 года.

Ограничение на свободное передвижение вводится, поскольку риск распространения вируса очень высок, и в сложившейся ситуации с большим количеством заразившихся ограничение на передвижение и скопление лиц является пропорциональной мерой.

Ограничение на свободное передвижение необходимо для защиты жизни и здоровья людей и для защиты значительного общественного интереса, с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Обоснования и соображения приведены в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Республики.

В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас
Руководитель особого положения

Принято 24.03.2020 № 45

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