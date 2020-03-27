27.03.2020, 08:24

Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли


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Nautica keskuse avamine
Nautica keskuse avamineFoto: Karli Saul

В соответствии с особым положением, введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”, руководитель особого положения постановляет:

1. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание в торговых центрах, поскольку в многолюдных местах риск распространения вируса очень высок, и в сложившейся ситуации с большим количеством заразившихся ограничение на передвижение и скопление лиц в указанных местах является пропорциональной мерой. Ограничение на свободное передвижение необходимо для защиты жизни и здоровья людей и для защиты значительного общественного интереса, с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19.

2. Если в нижеприведенных местах возле входа и выхода обеспечено наличие
дезинфицирующих средств, и владельцы торговых площадей организовали проверку выполнения требования, установленного в пункте 3, установленное в пункте 1 ограничение на распространяется на следующие расположенные в торговых центрах магазины и оказываемые в торговых центрах услуги:

1) продуктовые магазины;
2) аптеки;
3) магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование по карте на вспомогательное средство или карте на медицинское оборудование;
4) банковские конторы;
5) точки продажи телекоммуникационных предприятий;
6) постаматы;
7) заведения общественного питания, где не осуществляется прием пищи на месте, а осуществляется только продажа продуктов на вынос.

3. На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести общественных частях здания, используемых для торговой деятельности или связанных с нею, ограничение на передвижение, в соответствии с которым можно передвигаться по одному или по двое на расстоянии не менее двух метров от других лиц.

4. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях единицам местного самоуправления обеспечить соблюдение установленного в пункте 1 ограничения на свободное передвижение в соответствии с условиями, предусмотренными распоряжением.

5. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях единицам местного самоуправления обеспечить информирование жителей и предпринимателей на территории своей административной единицы об установленном в пункте 1 ограничении на свободное передвижение, а также рекомендовать владельцам частей зданий, указанных в пункте 3, установить на входе и выходе из торговых площадей дезинфицирующие средства.

6. Надзор за установленными в пункте 3 мерами осуществляет Департамент полиции и пограничной охраны.

7. Введенные распоряжением меры действуют до изменения настоящего распоряжения и их целесообразность оценивается не реже, чем каждые две недели.

8. Владельцам средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

9. Распоряжение вступает в силу 27 марта 2020 года.

В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.

Обоснования и соображения приведены в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Республики.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно.

Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас
Руководитель особого положения

Принято 24.03.2020 № 46

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