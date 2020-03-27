Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли

4. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях единицам местного самоуправления обеспечить соблюдение установленного в пункте 1 ограничения на свободное передвижение в соответствии с условиями, предусмотренными распоряжением.
5. На основании ч. 2 ст. 24 Закона о чрезвычайных ситуациях единицам местного самоуправления обеспечить информирование жителей и предпринимателей на территории своей административной единицы об установленном в пункте 1 ограничении на свободное передвижение, а также рекомендовать владельцам частей зданий, указанных в пункте 3, установить на входе и выходе из торговых площадей дезинфицирующие средства.
6. Надзор за установленными в пункте 3 мерами осуществляет Департамент полиции и пограничной охраны.
7. Введенные распоряжением меры действуют до изменения настоящего распоряжения и их целесообразность оценивается не реже, чем каждые две недели.
8. Владельцам средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.
9. Распоряжение вступает в силу 27 марта 2020 года.
В случае неисполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.
Обоснования и соображения приведены в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Республики.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно.
Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
Юри Ратас
Руководитель особого положения
Принято 24.03.2020 № 46
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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