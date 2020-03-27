Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение на торговых площадях предприятий торговли

1. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание в торговых центрах, поскольку в многолюдных местах риск распространения вируса очень высок, и в сложившейся ситуации с большим количеством заразившихся ограничение на передвижение и скопление лиц в указанных местах является пропорциональной мерой. Ограничение на свободное передвижение необходимо для защиты жизни и здоровья людей и для защиты значительного общественного интереса, с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19.

2. Если в нижеприведенных местах возле входа и выхода обеспечено наличие

дезинфицирующих средств, и владельцы торговых площадей организовали проверку выполнения требования, установленного в пункте 3, установленное в пункте 1 ограничение на распространяется на следующие расположенные в торговых центрах магазины и оказываемые в торговых центрах услуги:

1) продуктовые магазины;

2) аптеки;

3) магазины, где продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование по карте на вспомогательное средство или карте на медицинское оборудование;

4) банковские конторы;

5) точки продажи телекоммуникационных предприятий;

6) постаматы;

7) заведения общественного питания, где не осуществляется прием пищи на месте, а осуществляется только продажа продуктов на вынос.

3. На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести общественных частях здания, используемых для торговой деятельности или связанных с нею, ограничение на передвижение, в соответствии с которым можно передвигаться по одному или по двое на расстоянии не менее двух метров от других лиц.