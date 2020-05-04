04.05.2020, 10:22

Распоряжение Ратаса в связи с введением ограничения на свободное передвижение в тартуском общежитии


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Politsei valvab Raatuse ühiselamu juures karantiinireeglitest kinnipidamist
Politsei valvab Raatuse ühiselamu juures karantiinireeglitest kinnipidamistFoto: Argo Ingver

Изменение распоряжения премьер-министра No 64 от 17 апреля 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение в общежитии по улице Раатузе, 22, Тарту”

Принято 02.05.2020 No 74

Исходя из распоряжения Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”, а также на основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Изменить распоряжение премьер-министра No 64 от 17 апреля 2020 года, которым премьер-министр как руководитель особого положения ввел ограничения на свободное передвижение в общежитии по улице Раатузе, 22, Тарту следующим образом:

1) сформулировать пункт 1 следующим образом:

”1. Для лиц, проживающих в общежитии по адресу ул. Раатузе, 22, Тарту, и сдавших

положительный тест на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, вводится ограничение на свободное передвижение до выздоровления с запретом покидать квартиру в общежитии, указанную в заключенном с ним договоре найма или назначенную им. При необходимости можно пользоваться прилегающими к квартире помещениями общего пользования.”;

2) дополнить распоряжение пунктом 11 в следующей формулировке:

”11. Лица, вступавшие в близкий контакт с указанными в пункте 1 лицами, которые находились в общежитии по адресу ул. Раатузе, 22 с 17 апреля 2020 года и которые 29 апреля 2020 года или позднее вступали в контакт с лицами, у которых был диагностирован коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, обязаны выполнять требования, установленные в пункте 4 распоряжения премьер-министра No 52 от 26 марта 2020 года.”;

3) признать пункт 2 недействительным;
4) сформулировать вводную часть пункта 3 следующим образом:
”3. Приведенное в пункте 1 ограничение на свободное передвижение не распространяется:”;
5) признать подпункт 4 пункта 3 недействительным;
6) сформулировать пункт 4 следующим образом:
”4. Указанным в пункте 1 лицам запрещено контактировать с другими лицами, за исключением лиц, исполняющих должностные обязанности.”;
7) признать пункт 5 недействительным;
8) сформулировать третье предложение пункта 6 следующим образом: ”Некоммерческому объединению ”Тартуская студенческая деревня” обеспечить изоляцию указанных в пункте 1 лиц.”;
9) заменить в пункте 7 цифру ”5” на цифру ”4”.

2. Введенные распоряжением меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.

3. Владельцам средств массовой информации должны опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф не является наказанием.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас
Руководитель особого положения

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