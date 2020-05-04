Распоряжение Ратаса в связи с введением ограничения на свободное передвижение в тартуском общежитии

Принято 02.05.2020 No 74

Исходя из распоряжения Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”, а также на основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Изменить распоряжение премьер-министра No 64 от 17 апреля 2020 года, которым премьер-министр как руководитель особого положения ввел ограничения на свободное передвижение в общежитии по улице Раатузе, 22, Тарту следующим образом:

1) сформулировать пункт 1 следующим образом:

”1. Для лиц, проживающих в общежитии по адресу ул. Раатузе, 22, Тарту, и сдавших

положительный тест на коронавирус, вызывающий заболевание СOVID-19, вводится ограничение на свободное передвижение до выздоровления с запретом покидать квартиру в общежитии, указанную в заключенном с ним договоре найма или назначенную им. При необходимости можно пользоваться прилегающими к квартире помещениями общего пользования.”;

2) дополнить распоряжение пунктом 11 в следующей формулировке:

”11. Лица, вступавшие в близкий контакт с указанными в пункте 1 лицами, которые находились в общежитии по адресу ул. Раатузе, 22 с 17 апреля 2020 года и которые 29 апреля 2020 года или позднее вступали в контакт с лицами, у которых был диагностирован коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, обязаны выполнять требования, установленные в пункте 4 распоряжения премьер-министра No 52 от 26 марта 2020 года.”;

3) признать пункт 2 недействительным;

4) сформулировать вводную часть пункта 3 следующим образом:

”3. Приведенное в пункте 1 ограничение на свободное передвижение не распространяется:”;

5) признать подпункт 4 пункта 3 недействительным;

6) сформулировать пункт 4 следующим образом:

”4. Указанным в пункте 1 лицам запрещено контактировать с другими лицами, за исключением лиц, исполняющих должностные обязанности.”;

7) признать пункт 5 недействительным;

8) сформулировать третье предложение пункта 6 следующим образом: ”Некоммерческому объединению ”Тартуская студенческая деревня” обеспечить изоляцию указанных в пункте 1 лиц.”;

9) заменить в пункте 7 цифру ”5” на цифру ”4”.