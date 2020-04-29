29.04.2020, 12:08

Распоряжение Ратаса в связи с введением ограничений на свободное передвижение на островах

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EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Rauno Volmar

Изменение распоряжения премьер-министра No 30 от 14 марта 2020 года «Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания».

Принято 27.04.2020 No 69

Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики” руководитель особого положения принимает решение: 1. Дополнить распоряжение премьер-министра No 30 от 14 марта 2020 года, которым премьер-министр, как руководитель особого положения, ввел ограничения на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания, пунктами 22−24 следующим образом:

”22. С 28 апреля 2020 года разрешить выдачу лицам, постоянно или временно проживающим или находящимся на территории волостей и острова, указанных в пункте 1 распоряжения, одноразовых разрешений на проезд с территории волости или острова на материк или с материка обратно на территорию волости или острова следующим образом: 1) волости Сааремаа — 25 разрешений в каждый календарный день,

2) волости Муху — 5, острову Мания — 5 разрешений в каждый календарный день,

3) волости Хийумаа — 20 разрешений в каждый календарный день,

4) волости Кихну, волости Рухну и волости Вормси — каждой по 10 разрешений в каждый календарный день.

”23. Одноразовые разрешения не выдаются лицам, постоянно или временно проживающим или находящимся на островах, которым был диагностирован вирус, вызывающий заболевание COVID-19, а также лицам, проживающим с ними или постоянно находящимся в том же месте жительства.

”24. Списки указанных в пункте 22 лиц составляет единица местного самоуправления, которая передает данные Департаменту полиции и пограничной охраны для принятия решения и предоставления возможности передвижения на основании одноразового разрешения”.

2 Указанная мера действует до изменения настоящего распоряжения и степень ее целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.

3. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

4. Распоряжение вступает в силу 28 апреля 2020 года.

Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных
ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.
Распоряжение можно оспорить в порядке, утвержденном Кодексом об административном судопроизводстве.

Юри Ратас
Руководитель особого положения

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